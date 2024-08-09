製圖「抓到賄選」亂傳假訊息 宜蘭地檢起訴2人

宜蘭LINE群組在今年大選期間流傳假訊息圖卡，檢方立案偵辦。（宜蘭地檢署提供）

2024/08/09 14:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭各網路社群今年在總統、立委大選期間，流傳一張「抓到賄選」圖卡，並署名「圖片：宜蘭地檢署」，檢方澄清是假訊息並立案偵辦，製圖的29歲楊男及轉傳的24歲李女被依違反選罷法、偽造文書等罪起訴。由於2人是立委陳俊宇時任議員期間助理，陳俊宇回應，尊重司法程序，靜待結果。

楊男今年1月在陳俊宇競選立委期間擔任輔選人員，用製圖軟體製作圖卡，寫道「抓到賄選」、「宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」，左下角有小字標註「圖片：宜蘭地檢署」，並傳給同事李女，李女則透過LINE的假帳號，轉傳到「宜蘭縣鄉鎮市報報」等20至30個群組。

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宜檢1月9日發新聞稿澄清，該圖卡是不實訊息並立案調查，傳喚相關人到案說明，先追到幫忙拉假帳號入群的葉女、游女，2人否認拉群，稱是將手機借人，不知有圖卡一事。主動投案的楊男、李女，則表示是為嚇阻賄選，非指特定人士，得知訊息錯誤也收回。

承認製作圖卡的楊男，偵訊時稱沒有想讓李女轉傳到其他群組，李女雖坦承轉傳，但說是想讓買票者警惕收手，以為圖卡可以發布，不知道冒名違法。檢方認為，2人明知地檢署沒有偵辦溪南民代助理賄選案，仍冒用名義發布不實圖卡，足以妨害投票正確性，也讓民眾誤信不實圖卡是由地檢署製作。

檢方日前偵查終結，楊男、李女依犯公職人員選舉罷免法意圖使人不當選、刑法偽造公文書罪起訴。葉女、游女獲不起訴。另外，當時是立委候選人的陳俊宇、黃琤婷，選前曾互告，陳控黃等人設置抹黑廣告，違反公職人員選罷法，黃則控陳等人開記者會惡意攻擊，涉犯妨害名譽，2案皆不起訴。

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