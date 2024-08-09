嘉市警局9派出所長大搬風 最年輕25歲韋昱廷走馬上任

嘉市第二警分局長林志弘（中）今主持卸新任派出所長交接典禮，公園所長韋昱廷（左至右）、北門所長林建文、新南所長連章雄、興安所長陳軒竣走馬上任。（記者王善嬿攝）

2024/08/09 14:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局發布新一波人事異動，12個派出所中有9名所長異動上任，其中初任所長包括第一分局北鎮派出所長陳聖傑、第二分局新南派出所長連章雄、公園派出所長韋昱廷3人，均為7、8年級生，以25歲韋昱廷年紀最輕，也是嘉市近10餘年派任最年輕所長。

第二警分局興安、新南、北門及公園派出所卸、新任所長交接典禮派出所長交接典禮，今天上午9點半舉行，分局長林志弘表示，興安所長陳軒竣，為中央警察大學刑事警察學系第81期畢業，曾任新北市政府警察局瑞芳、秀朗所所長，調回嘉義市後在刑事警察大隊、保安科等任職，內外勤經歷豐富；新南所長連章雄，中央警察大學資訊管理研究所畢業，曾在彰化縣警察局和美分局大霞所及特殊任務警力擔任警員，在歷練第二分局第五組、第二組巡官等職務，從基層逐步升遷上來。

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北門所長林建文原任興安所所長，中央警察大學警佐班第38期畢業，擔任偵查佐、小隊長、偵查員職務，表現良好有目共睹；公園所長韋昱廷為中央警察大學公共安全學系86期畢業，2022年調派到嘉市服務，曾任第一分局第二組、長榮派出所巡官等職務，是年輕的優秀幹部。

林志弘表示，期許新任所長能發揮所長，貫徹「治安優先、交通為重、服務第一」的工作目標，落實打詐4法，同時加強交通事故防制、交通安全宣導，與同仁相處融洽愉快，加強與地方仕紳聯繫及深耕基層做好地方和諧工作。

第一警分局長榮、八掌、北興、竹園、北鎮派出所卸、新任所長交接典禮，今上午11點在第一分局舉行，分局長吳正文說，長榮派出所長謝承哲為2016年警察特考三等考試結業，歷練第二分局二組巡官、公園派出所長；八掌派出所長陳彥丞，中央警察大學第84期結業，歷練第一分局二組巡官、八掌派出所副所長及北鎮派所長；北興派出所長鄭嘉益，是中央警察大學警佐班第37期結業，歷練長榮派出所副所長、八掌派出所長及第二分局後湖派出所長。

竹園派出所長吳肇益，中央警察大學警佐班第38期，歷練第一分局第五組巡官、長榮派出所長及第二分局後湖派出所長；北鎮派所長陳聖傑，中央警察大學警佐班第42期，歷練第一分局偵查隊小隊長、八掌派出所副所長。

吳正文表示，5位所長都有豐富外勤主管經驗，期許發揮所長、保有溫度，與地方民意相結合，為嘉市的治安及交通挹注新能量，為市民打造更安全、更安心的生活環境，守護轄區治安、交安無縫接軌。

嘉市警一分局5名派出所長上任，北鎮所長陳聖傑（右至左）、竹園所長吳肇益、北興所長鄭嘉益、八掌所長陳彥丞、長榮所長謝承哲。（記者王善嬿攝）

嘉市警一分局長吳正文（左五）今期勉新任派出所長要保有溫度、與地方民意結合，守護轄區治安、交安。（記者王善嬿攝）

嘉義市警二分局卸新任派出所長交接，眾多民意代表及地方仕紳與會。（記者王善嬿攝）

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