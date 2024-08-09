台中婦「股市當沖」投入800萬 得知受騙泣訴「沒臉面對家人」

葉姓婦人（圖左）得知受騙800萬元，當場哭泣說，「沒有臉面對家人」。（警方提供）

2024/08/09 13:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局今天（9日）公布一起股票投資詐欺案，50多歲葉姓婦人於臉書見投資股票「當沖」小廣告，聯繫自稱是「股票老師」的騙徒，陸續投入800萬元，見已經獲利數百萬元，想取回時，對方宣稱還要再投入200萬元，但她已無錢，上月（7月）31日跑到銀行想辦信用貸款200萬元，銀行職員查覺她受騙而報警，警方告知是詐欺時，她一度泣不成聲，不斷說自己「沒有臉面對家人」。

中市警局五分局四平派出所警員溫大慶，上月31日接獲銀行通報，馳抵北屯路一家銀行，詢問葉婦貸款200萬元用途，葉婦說自己在臉書見到小廣告，這個廣告有一個推薦連結網址，她點入後，加入一個專門做股票當沖（指當天買股票或放空，當天就賣出或贖回套利）LINE投資群組，又於群組之中，聽從自稱是「股票老師」的建議，安裝一款投資APP，根據群組內的指示操作當沖交易。

請繼續往下閱讀...

她強調，自己陸續匯款投入800萬餘元，很快在股市「當沖交易」獲利數百萬利益，她想要取回本金與獲利逾1200萬元，投資平台卻宣稱，她需先支付投資分成的200萬元，才能領回這筆獲利，但她已無資金，遂跑到銀行想辦信用貸款200萬元。

警方聽後立即識破這是典型的假投資手法，遂向葉女解釋，詐騙集團利用以假亂真的投資APP，偽造出高額獲利的假象，讓受害者深信不疑，但想要取回時，騙徒再殺最後一刀，要求再匯款才能取回，之後即已讀不回，投資全數無法取回。

葉女得知真相後情緒突然情緒崩潰，低頭泣不成聲，並哭訴她已經匯出800多萬元到這個投資平台，「沒有臉面對家人」，警員耐心安撫葉女，並表示會受理她的詐欺案件，葉女至少能不再被騙200萬元，避免因詐騙而背負更多債務。

五分局提醒，詐騙集團經常針對民眾渴望快速獲利的心理，投過各種交友軟體或社群媒體搭訕民眾，再利用話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP，製造出短期當沖交易快速獲利的假像，天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資行為前應保持謹慎，務必多方查證，切勿輕信「保證獲利」、「短期高獲利」等誘惑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提供假投資的詐欺流程圖，盼望民眾切勿受騙。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法