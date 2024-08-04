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台中「熱血消防訓練營」 半夜緊急集合模擬1分鐘內出勤

台中市消防局第三大隊舉辦2天1夜的「熱血消防訓練營」，小學員體驗在火場煙霧瀰漫下，如何進行搜救。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局第三大隊舉辦2天1夜的「熱血消防訓練營」，小學員體驗在火場煙霧瀰漫下，如何進行搜救。（記者陳建志翻攝）

2024/08/04 12:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府消防局第三救災救護大隊，為了讓學童透過沈浸式體驗，了解消防隊員一整天忙碌的勤務生活，並學會災害應變和急救等知識，昨天和今天在太平車籠埔分隊舉行2天1夜的「熱血消防訓練營」，安排消防裝備器材展示操作、繩索訓練、CPR+AED急救訓練等課程，還在半夜按鈴進行緊急集合，讓學員體會消防隊員24小時備勤的生活，讓參與的小學員都說收穫滿滿。

消防局第三救災救護大隊長詹仁傑表示，這是首次舉行2天1夜的「熱血消防訓練營」，網路公佈開放報名後，20個名額不到10分鐘就額滿，可說是秒殺，希望透過營隊，讓消防安全教育觀念向下扎根，因不少學員都是第一次獨自一人離家在外過夜，也希望透過這次活動訓練他們獨立自主，解決問題的能力。

車籠埔消防分隊長廖健舟表示，這次營隊希望透過沈浸式體驗，讓學員了解消防隊繁忙的生活節奏及工作內容，同時融入消防安全教育的重要元素，包括選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具等實用知識。

2天1夜營隊安排的課程相當豐富，包括消防知識講座、消防裝備器材展示操作、繩索訓練、CPR+AED急救訓練、災害應變處理、火災現場搜救等課程，還安排學員搭乘雲梯車、消防車、射水。昨天晚上學員在消防隊內過夜，半夜還按鈴進行緊急集合，讓小朋友模擬1分鐘內出勤，了解消防隊員不論是吃飯、洗澡、睡覺，只要接獲報案，就要立刻著裝出勤，以最迅速的方式抵達現場進行救災、救護，體驗消防隊員1天忙碌的勤務生活。

參與的小朋友，對於能在消防隊過夜，並體驗射水、搭雲梯車，學習到CPR、繩索等自救、救人的知識和技巧，都覺得是非常特別的體驗，也更了解消防隊員的辛苦。#

台中市消防局第三大隊舉辦「熱血消防訓練營」，參與學員體驗射水滅火。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局第三大隊舉辦「熱血消防訓練營」，參與學員體驗射水滅火。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局第三大隊舉辦「熱血消防訓練營」，參與學員體驗搭乘雲梯車。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局第三大隊舉辦「熱血消防訓練營」，參與學員體驗搭乘雲梯車。（記者陳建志翻攝）

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