誤信投資群組被騙276萬 被害人聯手潮州警逮3人

誤信投資群被騙276萬，被害人聯手潮州警逮3人。（警方提供）

2024/08/04 09:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期台灣股市崩跌嚴重，不少投資人急於找尋解套方式，屏東有民眾誤信網路投資廣告，加入投資群組，聽信保證獲利等語，陸續面交損失276萬元，對方還持續以話術持續要求被害民眾出金150萬元，被害人發現有異與警方合作，在大雨中埋伏逮捕詐騙車手及監控等3人。

潮州警方表示，這名民眾指稱今年4月間因誤信網路投資廣告，加入投資群組，聽信保證獲利等語，聽從詐騙集團指示前往指定處所以面交方式損失金額276萬元，對方再持續以話術持續要求被害民眾出金150萬元，被害人察覺有異前來報案，警方獲報後立即趕往現場，並於大雨中埋伏守候，最終逮捕詐騙車手及監控等3人，查扣相關犯罪證物，並依涉嫌詐欺案移送屏東地方檢察署偵辦。

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由於逮捕的車手相當年輕，警方也呼籲，暑期打工應謹慎，避免遭詐騙集團利用擔任詐欺車手工作，警方將持續與金融機構及民眾建立良好通報機制，並針對詐騙集團車手積極主動查緝，針對不法將強力展現警方打擊犯罪的決心，民眾切誤以身試法。

警方提醒，凡是保證獲利、投資需面交支付等語均是詐騙，勿落入詐騙集團陷阱，潮州分局今年已攔阻金額共計1331萬8439元，查獲車手11名，並將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，強化車手埋守勤務。

誤信投資群被騙276萬，被害人聯手潮州警逮3人。（警方提供）

誤信投資群被騙276萬，被害人聯手潮州警逮3人。（警方提供）

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