網友相約尋短？ 1男2女陳屍防風林車內

1男1女失蹤家屬報案，防風林內遺憾發現屍體，還有男子女友也死亡。（民眾提供）

2024/08/04 09:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕警方接獲家屬通報設籍於高雄市的33歲詹姓女子、彰化縣籍34歲廖姓男子失蹤，通霄警方接獲民眾報案，一輛轎車於3日7點停在苗栗縣通霄鎮五北里一處防風林裡並未熄火，車上3人已明顯死亡。警方調閱監視器後，發現詹女駕駛轎車於2日深夜11點多進入防風林，除詹女、廖男，廖男33歲邱姓女友同樣在車上明顯死亡，初步排除外力介入。據了解，詹女與廖男在網站認識，7月19日曾於屏東縣尋短被救回。

警方初步調查，8月2日先接獲詹女失蹤通報，而廖男家屬則於8月3日傍晚6點多通報廖男失蹤，邱女則非失蹤人口。警方到場後，發現駕駛座的遺體為詹女，副駕駛座上為邱女，至於廖男則陳屍在轎車後座。

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詹女與廖男戶籍地警方接獲2人失蹤通報不久正在尋找時，通霄警方接獲民眾報案，車輛駛入轄區未熄火，立刻派員前往搜救，但為時已晚，而報案人則稱現場聞到濃濃一氧化碳臭味。

據了解，詹女與廖男在某網站相識曾於7月19日相約尋短，後來被救回；至於有傳言廖男有債務問題、詹女投資失利，警方則說詹女和廖男與邱女如何相識需進一步調查；至於尋短原因同樣需釐清。

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