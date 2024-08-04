舞廳露胸長腿妹排排站 雄警帶緝毒犬稽查娛樂場所

警方帶著緝毒犬「WENDY」前往舞廳臨檢。（民眾提供）

2024/08/04 07:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民一分局昨（3日）深夜起進行娛樂場所的「青春專案」 聯合稽查，警方大動作帶著緝毒犬「WENDY」前往舞廳臨檢，許多穿著露胸緊身小禮服的長腿妹現場排排站接受查察，並呼籲青少年勿涉足不當場所。

三民一分局指出，暑期保護青少年青春專案已於7月1日啟動，昨天深夜由三民一分局長謝承甫主持聯合勤教後親自領軍，偕同少年警察隊、保安警察大隊結合市府教育、社會、勞工、衛生、消防、工務、毒防局等共8局處，針對「毒品防制」、「遏止幫派吸收少年」、「防制兒少性剝削」、「多元宣導活動」、「防止誤入假求職陷阱」、「營業場所安全」6項工作重點，於轄內青少年易聚集場所臨檢查察，同步針對轄內易滋事之特定娛樂場所執行擴大臨檢。

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此次行動鑒於新興毒品易於藏匿之特性，特向「緝毒、緝私」聞名的保三總隊警犬隊申請緝毒犬「WENDY」支援查緝勤務，藉由嗅覺靈敏之警犬，增加查緝力道，執行「青春專案」晝夜不停止。

警方呼籲，暑假期間家長應重視家中未成年子女生活交往狀況，鼓勵青少年多從事各項正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。警方對於妨害青少年身心健康場所，會運用第三方警政力量嚴格稽查取締。

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穿著露胸和露長腿的女服務生排排站接受臨檢。（民眾提供）

警方稽查娛樂場所客人。（民眾提供）

酒店少爺排排站接受警方臨檢。（民眾提供）

三民一分局長謝承甫昨夜主持聯合勤教後親自領軍前往臨娛場所展開聯合稽查。（民眾提供）

三民一分局長謝承甫昨夜主持聯合勤教後親自領軍前往臨娛場所展開聯合稽查。（民眾提供）

無廳女服務生穿著露胸小禮服排排站接受臨檢。（民眾提供）

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