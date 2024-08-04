舞廳露胸長腿妹排排站 雄警帶緝毒犬稽查娛樂場所
2024/08/04 07:28
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民一分局昨（3日）深夜起進行娛樂場所的「青春專案」 聯合稽查，警方大動作帶著緝毒犬「WENDY」前往舞廳臨檢，許多穿著露胸緊身小禮服的長腿妹現場排排站接受查察，並呼籲青少年勿涉足不當場所。
三民一分局指出，暑期保護青少年青春專案已於7月1日啟動，昨天深夜由三民一分局長謝承甫主持聯合勤教後親自領軍，偕同少年警察隊、保安警察大隊結合市府教育、社會、勞工、衛生、消防、工務、毒防局等共8局處，針對「毒品防制」、「遏止幫派吸收少年」、「防制兒少性剝削」、「多元宣導活動」、「防止誤入假求職陷阱」、「營業場所安全」6項工作重點，於轄內青少年易聚集場所臨檢查察，同步針對轄內易滋事之特定娛樂場所執行擴大臨檢。
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此次行動鑒於新興毒品易於藏匿之特性，特向「緝毒、緝私」聞名的保三總隊警犬隊申請緝毒犬「WENDY」支援查緝勤務，藉由嗅覺靈敏之警犬，增加查緝力道，執行「青春專案」晝夜不停止。
警方呼籲，暑假期間家長應重視家中未成年子女生活交往狀況，鼓勵青少年多從事各項正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。警方對於妨害青少年身心健康場所，會運用第三方警政力量嚴格稽查取締。