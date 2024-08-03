宜蘭童玩節蒲隆地舞團今離境 2人脫隊北市警協尋

宜蘭童玩節蒲隆地舞團原定今晚離境，其中2名成員在宜蘭脫隊後搭計程車北上，縣府已請北市警協尋。（宜縣府提供）

2024/08/03 14:35

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節，今年首次邀請非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團演出，8名男成員7月4日來台，駐點1個月展演無形文化資產傳統鼓舞，原預計今晚飛機離境，其中2人於上午10時15分在宜蘭新月廣場脫隊，經查是搭乘計程車前往台北市立動物園後下車，目前縣府已協請北市警協尋。

宜蘭縣府表示，來自蒲隆地的8名男性演出者，4日深夜抵台、5日開始於童玩節演出，原定今晚搭乘飛機離境，因此上午先由領隊帶著前往家樂福採買用品，約定10時15分集合，卻遲遲等不到其中2人出現，因聯繫不上，請求警方協尋。

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縣府指出，經查2人是搭乘計程車從新月廣場北上，目前掌握人已在台北市立動物園（木柵動物園）下車，已協請北市警尋找，希望能盡速找到脫隊成員，並釐清離隊原因。

來自非洲的阿卡亞茲維舞團，成立於2000年，致力透過傳統舞蹈、鼓舞的混合形式表演，保存蒲隆地文化，2014年蒲隆地皇家鼓舞蹈儀式（Ritual dance of the royal drum）被聯合國教科文組織列為無形文化資產，阿卡亞茲維舞團也在當年代表該國於巴黎的典禮上演出，8月2日前駐點宜蘭童玩節展演。

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