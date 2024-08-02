8/2大樂透、今彩539頭獎均摃龜！

8月2日開獎的第113000075期大樂透頭獎、第113000185期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/08/02 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月2日開獎的第113000075期大樂透頭獎、第113000185期今彩539頭獎均摃龜。

第113000075期大樂透中獎號碼「02、04、05、15、20、33，特別號：25」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得45萬2795元；參獎共52注中獎，每注可得2萬8132元；肆獎102注中獎，每注可得9219元；伍獎共1856注中獎，每注可得2000元；陸獎共2793注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5753注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1828注中獎，每注可得400元。

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第113000075期49樂合彩中獎號碼為「02、04、05、15、20、33」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共104注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2947注中獎，每注可得1250元。

第113000185期今彩539中獎號碼為「01、19、22、24、38」，頭獎摃龜；貳獎共136注中獎，每注可得2萬元；參獎共5650注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5313注中獎，每注可得50元。

第113000185期39樂合彩中獎號碼為「01、19、22、24、38」，四合摃龜；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6395注中獎，每注可得1125元。

第113000185期3星彩中獎號碼為「783」，壹獎共1注中獎，可得5000元。

第113000185期4星彩中獎號碼為「2679」，壹獎共74注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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