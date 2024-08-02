弟幫辦假護照 通緝犯哥哥成功出境多達82次

丁男涉嫌為通緝胞兄申辦假護照，讓他出國高達82次，兄弟倆人被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/08/02 22:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄丁姓男子為讓通緝的胞兄躲避追查，涉嫌用他的人頭照，並以自己名義，先後申辦身分證和護照各2本，哥哥竟順利出境高達82次，直他親自申辦第3本護照始被發現。高等法院高雄分院依違反護照條例罪等，分別判處兄弟2人易科刑2年和1年。

判決書指出，丁嫌明知哥哥因毒品案被台中地檢署通緝，自2002年9月起至2020年10月止，為幫忙他躲避追緝，在2003年2月底，以自己名義並拿哥哥照片，向戶政機關申請身分證後不久，又委託不詳旅行社人員前往外交部南部辦事處，替哥哥辦理護照。

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2009年9月中旬，因換發新版身份證，丁嫌又如法炮製，替胞兄申請到新證件，後因其護照到期，乃於2012年10月初，又拿胞兄照片和假身分證，委託不知情的林姓旅行社人員辦妥第2本護照。

2022年2月底，由於護照期限將屆，丁男胞兄親自前往南部辦事處辦理申請，這次被承辦人員發現有異，報請新興分局循線查出丁姓兄弟涉嫌共謀偽造護照等證件，依違反護照條例等罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴。

地院開庭調查，哥哥自2007年1月至2016年4月止，將近10年時間，出境次數多達82次，並審酌被告丁姓兄弟坦承不諱，分別併處有期徒刑2年和1年，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方不服上訴指出，兄弟2人各觸犯82罪，哥哥各處2至5月徒刑共325個月，弟弟則處1至3月徒刑共165個月，分別併處執行2年（24個月）和1年（12個月），均未達最高刑度的10分之1，要求從重改判。

高等法院高雄分院則認為，審酌被告2人認罪程度、涉案情節，及碰到2007年的減刑，原審判決並不妥，駁回上訴，尚未定讞。

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