通緝犯雇主性侵、監禁女移工9個月 基警：獲報1個月逮人歸案

桃園市群眾服務協會與民進黨立委林淑芬（右3）、洪申翰（右2）召開「性侵通緝犯竟可合法請外籍看護，人身安全誰保護？」記者會。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 20:10

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移工遭通緝犯雇主性侵監禁9個月 基市府：非優先對象、尚未訪視到

〔記者林嘉東／基隆報導〕印尼籍女看護遭性侵通緝犯雇主性侵、監禁長達9個月，引發網友質疑警方「查不到罪犯」、「縱容犯罪」。基隆市警局晚間發布新聞強調，警方接獲女看護遭王姓雇主性侵案後，立即組成專案小組全力查緝，並於獲報1個月後，逮到王男，將他遞解歸案，入監執行。

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被害印尼籍女看護今天在民進黨立委林淑芬、洪申翰與桃園市群眾服務協會陪同下召開記者會，被害女看護透過印尼語說明，經由通譯翻譯表示，她在工作9個月中，被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛；被性侵、限制人身自由、工作9個月並無給付薪水，她站出來是希望不要有下一個被害者。

協會移工庇護中心主任蕭以采則說明，性侵女看護的雇主2011年因性侵案受到通緝潛逃至今，卻可用本人資料申請外籍看護工，原因在於目前僅規範曾違反現行「就業服務法」的雇主，會管制名額不得再聘僱移工，但對於犯下重大刑案的在逃通緝犯，警政、勞政系統並無連線，希望有關單位能盡快補起這個漏洞。

此外，有臉書社群網站質疑基隆市警方「查不到罪犯」、「縱容犯罪」，基隆市警局晚間發布新聞強調，基隆警方於6月26日接獲被害女看護報案遭王姓雇主性侵、監禁案後，基隆市警局婦幼隊、刑警大隊及外事科立即組成專案小組，運用各式查緝能量，全力查緝。

警方指出，王姓雇主因涉犯強制性交案，遭新竹地檢署發布通緝後四處逃匿，專案小組於7月26日在新北市瑞芳區逮到王男，將他遞解至新竹地檢署歸案後，入監服刑。

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