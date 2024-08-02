33中高階官警大搬風 苗栗大湖警分局長換人做

新任大湖警分局長黃文智（右）宣誓就職。（圖由警方提供）

2024/08/02 18:57

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33名中高階官警異動 縣市分局長15人換人做

〔記者彭健禮／苗栗報導〕內政部警政署7月30日公布警政署科長、直轄市警察局督察、縣市警局分局長等重要警職人事案，共有33人異動，其中苗栗縣警察局大湖分局長異動，今天舉辦卸、新任分局長交接典禮，由苗栗縣警察局長陳世煌主持，縣議員楊恭林、大湖鄉長黃惠琴及大湖轄內警友會各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

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卸任的大湖警分局長宋俊良，調任彰化縣警察局芳苑分局長。陳世煌肯定宋俊良任大湖分局長服務期間，戮力從公，表現出良好的工作績效與領導能力，也圓滿達成草莓季及農曆春節等重要節日的交通疏導工作。

新任的大湖警分局長黃文智，由屏東縣政府警察局恆春分局分局長調任。他是中央警察大學69期行政警察學系畢業，歷任新竹縣政府警察局督察員、保二總隊督察員、警務正、航空警察局督察員、桃園市政府警察局督察員、警務正、主任、組長、屏東縣政府警察局恆春分局分局長等職務，歷練完整。

陳世煌也期許黃文智就任後，要迅速掌握轄區治安及交通狀況，並且恪遵警察風紀要求，在既有的基礎持續努力，同時也要積極配合警政署政策及縣長的縣政理念，堅守工作崗位，盡忠職守。另也訓勉警分局仁遵從分局長的領導，以期達成治安放心、交通順心、服務貼心的警政工作主軸。

苗栗縣警察局大湖分局長異動，舉辦卸、新任分局長交接典禮，由苗栗縣警察局長陳世煌（右2）主持，新任分局長黃文智（右1）走馬上任。（記者彭健禮攝）

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