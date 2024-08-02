買iPhone辦貸款又來了！被害人賠了手機 還白繳高額月租費

刑警在街邊埋伏，聽到有詐團成員正在騙民眾「辦iPhone手機可貸款」。（花蓮刑大提供）

2024/08/02 18:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣警察局偵三隊警員日前為辦案在街邊埋伏，意外聽到身後的手機融資公司「業務」正在騙被害人「買iPhone辦貸款」，循線追查前往新北、桃園逮到主嫌詹嫌、沈嫌到案，清查發現受害人超過30人，金額逾600萬元。

花蓮刑大指出，30多名被害人遍布全國，被誆騙可代辦向直營門市辦理iPhone 15 pro等高價手機，再透過融資公司代辦貸款，買1支貸5萬元、買2支貸10萬元。

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其中最慘受害者來自金門，被害人看到臉書廣告「辦門號可貸款18萬」後心動，私訊聯繫自稱融資公司業務、綽號「小春」的男子，對方回「可以貸10萬」，因此從金門自費搭飛機來台，與小春約在北部某電信公司直營中心辦新手機。

受害者控訴，拿到2支新手機後就被對方拿走「說要辦貸款」，一口氣申請4年合約，結果2支手機每月帳單高達4298元，但辦完後只拿到3000多元，對方說「等貸款下來就會連同機票錢匯款給你」，白繳2期帳單後仍沒有匯款，但對方已聯繫不上。

花蓮刑大大隊長溫裕宏指出，詹姓主嫌為詐騙老手，成立「瑞光融資」後透過公司「業務」，協助受害者向電信公司代辦，以1599元、2699元的高月租資費門號，以購買iPhone 15 Pro256G等高階手機，但手機一支市價3萬、4萬元，卻可申辦比手機價格更高的貸款額度，雖然簽2到4年合約，但詐團誆稱「只要繳一年就會找人過戶手機和門號」，受害者以為撿到便宜，渾然不知受騙。

偵辦刑警說，對方會要求受害人簽署「3C產品買賣交易切結書」，以及門號過戶切結書、用戶授權代辦委託書等，手機則被詐團拿走變賣，但受害者沒有詳閱切結書內文，以買一支iPhone15為例，切結書上有「乙方確實向甲方收取實際金額3萬元整」，但受害者僅實拿3000元。話術包括「等貸款下來就會拿到全額現金」、被問核貸很慢也會推託「信用不夠」等語，受害者都是繳了2、3期帳單後，發覺貸款沒有下文，再連絡時對方已不知所蹤，始發現受騙，當中還有老師受騙。

花蓮警方今宣布破案，除集團成員詹嫌等3人到案，也查扣申請書、切結書及電腦、作案聯繫用iPhone手機8支，詹、沈2嫌經檢方複訊後向法院聲押獲准。花蓮縣警察局長王旭昌呼籲，不肖分子會利用民眾需要用錢的心理，以低門檻的條件誘使民眾掉入陷阱，請民眾如有疑慮，可隨持撥打165反詐專線。

花蓮警方將主嫌詹姓男子移送法辦。（花蓮刑大提供）

受害人只拿到3千至1萬元，切結書上卻有「乙方已確認收取金額3萬元」字樣。（記者花孟璟攝）

從切結書上登載幾乎都是辦iPhone。（記者花孟璟攝）

警方查獲詐騙集團行騙用手機8支、尚未變賣的高價iPhone 3支。（記者花孟璟攝）

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