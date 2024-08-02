5天前無意下山的成大考古所教授 今因感冒搭空勤直升機下山就醫

空勤直升機今天再度前往屏縣霧台鄉舊好茶部落救援。（空勤總隊提供）

2024/08/02 17:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕成功大學考古學研究所教授與3位族人，在凱米颱風來襲期間失聯4天，屏縣消防局特搜大隊上月28日與空勤聯手，飛至屏縣霧台鄉舊好茶部落確認4人均安，但他們無意下山，不過，教授因為感冒且無藥可用，今天（2日）還是搭空勤直升機下山了。

該名成大考古所教授上山進行研究，因在凱米颱風期間和家人失聯4天，家人心急求助，屏縣消防局和空勤直升機聯手救援，在上月28日飛抵舊好茶部落，並下降與失聯者接觸，經溝通後失聯者4名，無下山意願並給予物資後，搜救人員搭乘直升機返回。

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不料，8月1日晚間8點，屏縣消防局接獲通報，該名教授身體不適有感冒症狀，已無感冒藥物但由於凱米颱風過後路徑受損，溪水湍急，需直升機協助下山就醫。

空中勤務總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊，於今天 （2日）派遣黑鷹直升機執行任務，待命機組員於上午8點47分從高雄小港機場起飛，於9點2分飛抵屏縣霧台鄉舊好茶部落，實施空中偵察及搜救，9點9分開始執行吊掛，於9點12分完成吊掛，9點24分在屏縣長治特搜大隊落地，將病患實施醫療後送。

屏東縣消防局1日獲報後，因為瑪家、霧台消防分隊回報，通往舊好茶部落的路徑，因颱風難以前往，為爭取救援時效，因而請求直升機協助；據了解，教授送醫後評估為感冒，拿藥後已離院。

成大教授（左）搭直升機下山就醫。（空勤總隊提供）

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