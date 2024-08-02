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郭信良勒贖案辯論終結 南檢主張：權勢索取財物即屬勒索

台南市前議長郭信良。（資料照）

台南市前議長郭信良。（資料照）

2024/08/02 17:04

〔記者王捷／台南報導〕前台南市議長郭信良被控利用職權勒索，以口頭契約為藉口向廖堅志勒索1300萬元，今天辯論終結，郭信良辯稱未對廖男進行恐嚇，故不構成犯罪，檢察官王鈺玟則主張，權勢索取財物即屬勒索。

據了解，檢方去年5月偵辦某工程顧問公司，涉及虛增人頭地主方式市地重劃弊案，繼而查出郭信良及台南市安南區佃西里長高進見，涉嫌收賄及藉勢、藉端勒索1300萬。

檢方指出，郭信良在擔任台南市議會議長期間，參與了佃西重劃案，廖堅志並非台南在地居民，無任何勢力依靠，郭信良知悉高進見未與廖堅志簽訂買賣契約，卻仍以口頭契約要求高額賠償。

因此，廖堅志無奈之下最終交付1300萬元，檢方認為，郭信良的行為已構成勒索罪，王鈺玟檢察官指出，廖堅志證稱郭信良曾以「地價重審、訴訟、行政緩登」等字眼暗示不利後果，顯示廖堅志的自由意志受到壓迫。

雖然郭信良與律師辯稱，依據最高法院判例，貪污治罪條例中的勒索罪需涉及恫嚇行為，但郭信良並未對廖堅志進行恐嚇，因此不構成犯罪。

台南地檢署檢察官王鈺玟強調，法條並未要求勒索必須伴隨恐嚇行為，只要利用權勢強行索取財物，即可構成勒索罪，檢方以貪污治罪條例第4條第1項第2款的藉勢藉端勒索財物罪起訴兩人，案件審理中，郭信良的抗辯未能說服檢方，不過南檢強調，最終判決結果仍需法院裁定。

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