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BB槍男射破蘭陽女中窗戶玻璃 檢方諭知3萬交保限制住居

警方今早拘提游男到案，並在家中扣得BB槍與BB彈，對比和蘭女大禮堂遺留的BB彈一致，上午10時依毀損公物與恐嚇罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。（民眾提供）

警方今早拘提游男到案，並在家中扣得BB槍與BB彈，對比和蘭女大禮堂遺留的BB彈一致，上午10時依毀損公物與恐嚇罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。（民眾提供）

2024/08/02 14:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立蘭陽女中大禮堂窗戶玻璃遭人持BB槍射破，涉案的24歲游姓男子今早落網，警方訊後依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦，檢方諭令3萬元交保、限制住居；蘭女回應，後續是否求償，將依公務機關財損程序規定辦理及研議。

蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，7月30日有民眾赫然發現，禮堂靠近宜蘭市健康路的玻璃破裂，疑有多處彈孔。警方獲報到場採證，共計4片玻璃遭BB槍射破，彈孔有18處，並於現場拾獲14顆塑膠、金屬製BB彈。

警方經查訪附近居民，並調閱監視器追查後鎖定犯嫌，今早持搜索票拘提1名家住附近的24歲游男到案說明，游男坦承犯行，稱因熱愛生存遊戲，第一次從網路購買BB槍，一時興起試槍，因不熟悉操作，才會誤擊出BB彈。

做工維生、無前科的游男供稱，第一次拿到BB槍就急著試槍測試性能，未料就誤射打破玻璃，造成蘭女大禮堂窗戶毀損感到抱歉，否認有其他意圖。有生存遊戲業者指出，一般合法BB槍塑膠彈破壞力低，鮮少能夠射穿玻璃，但金屬製BB彈就較強，不過因違法，合法店家通常不會販售，但網路購買就無法擔保其合法及安全性。

警方今早拘提游男到案，並在家中扣得BB槍與BB彈，對比和蘭女大禮堂遺留的BB彈一致，上午10時依毀損公物與恐嚇罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後約10時35分諭令3萬元交保候傳，限制住居。

國立蘭陽女中大禮堂窗戶玻璃遭人持BB槍射破，涉案的24歲游姓男子今早落網，警方訊後依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦，檢方諭令3萬元交保、限制住居。（民眾提供）

國立蘭陽女中大禮堂窗戶玻璃遭人持BB槍射破，涉案的24歲游姓男子今早落網，警方訊後依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦，檢方諭令3萬元交保、限制住居。（民眾提供）

蘭陽女中大禮堂窗戶玻璃遭人持BB槍射破，涉案的24歲游姓男子落網，警方訊後依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦。（記者王峻祺攝）

蘭陽女中大禮堂窗戶玻璃遭人持BB槍射破，涉案的24歲游姓男子落網，警方訊後依毀損公物與恐嚇罪嫌送辦。（記者王峻祺攝）

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