抗告成功 麥寮鄉代會主席韓青山涉暴力收保護費今羈押禁見

疑涉入向土尾業者收取保護費，無黨籍麥寮鄉代會主席韓青山今天被收押禁見。（資料照）

2024/08/02 15:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山疑涉入向土尾業者收取保護費，雲林地檢署7月17日兵分多路搜索，帶回韓等9人偵訊，訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見，法院裁定韓20萬元交保，地檢署19日提出抗告，台南高分院30日撤銷原裁定，雲林地院今（2）日召開羈押庭，以犯罪嫌疑重大、且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

雲林地檢署檢察官莊珂惠去年查緝雲林縣內多處農地遭回填廢棄物案件時，發現多名土尾業者疑遭不法集團恐嚇、暴力脅迫收取保護費，進一步蒐證發現韓青山疑涉入其中。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，韓青山等人明知土尾業者在半夜傾倒廢棄物是不法行為，竟利用業者擔心被查獲的心態，涉嫌以把風、洗路名義，要求業者每日支付6000至9000元不等的保護費，若有不從即威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式恐嚇，甚至率眾包圍土尾場。

檢警在上月17日趁韓青山出國前兵分多路搜索及拘提，在桃園機場前將韓攔截，並傳喚9人到案，檢方訊後依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇取財等罪，向法院聲請羈押韓等4人，法院在7月18日裁定羈押韓的2名小弟，韓則以20萬元交保，地檢署抗告成功，地院今開庭審酌後，認韓青山犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法