懷疑前男友外流私密片 已婚女律師買凶毆打饒舌歌手還教唆潑硫酸

已婚女律師胡書瑜（左）。（記者陳彩玲攝）

2024/08/02 14:12

〔記者陳彩玲／台北報導〕已婚女律師胡書瑜去年間私密片被外流，她懷疑是前男友張姓饒舌歌手所為，竟教唆友人孫培恩等人教訓張男，並支付69萬元當作報酬，此外，胡女還上網買GPS裝在張男女友的摩托車上，掌握2人行蹤，事後張男不甘三度出門被拿啤酒罐和棍棒毆打，造成四肢和頭部有多處瘀傷，還遭潑不明液體，憤而報警，北檢依傷害、個資法等罪起訴胡女等10人，其中胡女因否認犯行，被求重刑。

據了解，去年4月間，胡女的丈夫在網上看到妻子的私密片，兩人大吵一架，胡女懷疑影像是被前男友外流，氣得私訊張男理論，張則否認回應，可能是電腦送修時被惡意外流，但胡女不相信張男說詞，隔月支付50萬元報酬，要孫男好好教訓張男。

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去年6月25日，孫男把胡女委託徵信社偷拍張男的照片交給劉姓、廖姓男子，2人隨即至張的住家外埋伏，見到張男開門要外出，隨即上前拿啤酒罐痛毆，導致張男四肢、頭部、臉有多處擦挫傷。

後來胡女不滿張男在社群媒體上的活動一如往常，生活未受影響，心有不甘，另花費17萬要孫男再給點教訓。同年8月3日，受孫指示的顏姓、林姓、吳姓男子持棍棒在張男住家門口徘徊，一見到張男出門上前狂歐，並把過程拍下傳給胡女。

沒想到，胡女見張男被痛毆後，仍不罷手，購買國外手機門號後，透過友人名義購買GPS，層層製造斷點，並要徵信社將設備裝在張男女友的摩托車上，掌握2人行蹤；不僅如此，胡女還第三度要孫男對張男潑灑硫酸，並支付2萬元報酬。

同年9月間，張男和女友從家中出門時，慘遭黑衣人潑灑不明液體，所幸不是硫酸，但張男不滿一再被惡意攻擊，連女友也受害，決定報警提告。檢警追查後，揪出幕後主使的胡女，但她否認犯行，辯稱只是要孫男找出私密片被流出的原因，檢方不採信其說詞，依傷害、個資法等罪起訴胡女等10人，並建請法院將胡女從重量刑。

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