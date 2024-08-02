受託照顧卻打死同鄉幼子 印尼女移工改判12年、驅逐出境

二審認為法堤密改口坦承心情不好，或幼童頑皮，她就會打幼童，減刑6月，改判12年並於執行後驅逐出境。（記者張瑞楨攝）

2024/08/02 15:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼籍女移工FATIMAH（法堤蜜）被控於2021年12月間，受委託照顧同鄉女性朋友的1歲兒子，多次持塑膠棒或徒手毆打，導致幼童頭部受傷，於去年2月7日昏迷，同月23日死亡，台中地院一審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑12年6月，她上訴二審並改口坦承，她心情不好，或幼童頑皮，她就會打幼童，法官考量她在台灣沒有前科，案發後將幼童送醫，並非毫無悔意，撤銷原判決，減輕6月徒刑，改判12年徒刑，執行後驅逐出境。

判決書指出，此案依法應由國民法官審理，不過，告訴人（死者之母）與法女的委任律師，都聲請「不行國民參與審判」，理由是法女與告訴人均為外籍人士，行國民參審審理時，應有通譯雙向翻譯之需求，而通譯就醫療、法律專業用詞翻譯，恐耗費時間與程序，行國民參與審判顯不適當，台中地院一審同意不行國民法官參與審判，依據一般程序，判刑12年6月。

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法堤蜜不服判決，上訴高等法院台中分院，她之前否認施暴，還宣稱幼童背部瘀青，是她對幼童刮痧造成，至於腦傷等，是幼童自行跌倒，但二審時她改口承認，她心情不好的時候，以及幼童不聽話調皮，她就會打幼童，法官認為她坦承幼童傷勢，是她徒手或用塑膠棒毆打造成，此說應為可採。

高等法院台中分院認為，從幼童傷勢，以及解剖發現，幼童頭部外傷導致嚴重急性硬腦膜下血腫，甚且血腫到產生中線偏移，另有骨折痊癒痕跡，顯示法堤蜜長時間多次毆打幼童，已達凌虐程度，觸犯成年人故意對兒童犯傷害致死、對未滿18歲之人施以凌虐，足以妨害身心健全、發育並致人於死罪，從重依前者處斷。

不過，法官考量她見幼童狀況不對，聯繫父親並將幼童送醫，犯罪手段尚非殘忍，並非毫無悔意，已經坦承犯行，請求從輕量刑部分，二審酌予減刑，改判12年徒刑，刑執行後驅逐出境，可上訴三審。

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