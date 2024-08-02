代工洗選蛋是過期巴西蛋 維仕捷負責人緩刑免關！檢要上訴

桃園市政府衛生局稽查發現維仕捷食品公司隱匿進口巴西蛋事實，有效期限也標示不實。（資料照，桃園市政府提供）

2024/08/02 14:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府食安聯稽小組去年9月間稽查巴西進口雞蛋流向，發現維仕捷食品有限公司代工「冠軍洗選蛋」，卻隱匿進口巴西雞蛋事實、有效期限標示也不實，已超過原料蛋的原有效日期，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴維仕捷公司負責人李姓男子與李男父親，桃園地方法院今一審判處李男10月、李父1年有期徒刑，其中李男緩刑4年、須向公庫支付60萬元。桃檢將上訴。

起訴書指出，維仕捷去年8月間，進貨從泰國進口的帶殼生鮮雞蛋約7萬2700顆，無視雞蛋的製造日期為去年6月9日或10日、有效日期僅到同年9月的7日或8日，以「洗選日加30日」為有效日期，將有效日期標記為去年9月21日到29日不等，假冒為未逾有效日期的洗選蛋品，同年8月到9月間，維仕捷將該批蛋品包裝為冠軍公司「冠軍洗選鮮紅蛋」共6748盒、6萬7480顆雞蛋，並配送到不知情的全聯門市上架銷售。

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維仕捷用相同手法，再度於去年8月間、去年9月1日，分別進貨從巴西進口的帶殼生鮮雞蛋3萬8880顆、5萬1840顆雞蛋，再用冠軍公司「冠軍洗選鮮白蛋」名義配送到全聯門市銷售。

法官認為，李男與李父從事蛋品代工業務，蛋品會供民眾日常食用，竟為圖謀私利而違法，不僅法治觀念淡薄、侵害他人財產法益與交易秩序，也會影響民眾安全，但考量2人坦承犯行，李男無前科，判處他10月有期徒刑，緩刑4年，李父則因另案判刑而判處1年有期徒刑。

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