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被控提供帳戶給詐團使用 女子因為這理由獲判無罪

吳姓女子被控提供帳戶給詐團使用，涉幫助詐團詐欺被害人，基隆地院採信吳女遺失提款卡，判她無罪。（記者林嘉東攝）

吳姓女子被控提供帳戶給詐團使用，涉幫助詐團詐欺被害人，基隆地院採信吳女遺失提款卡，判她無罪。（記者林嘉東攝）

2024/08/02 12:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓女子被控提供帳戶供詐團使用，致陳姓等3名被害人被騙走的12萬元，遭詐團領走。基隆地院審理時，吳女喊冤詐團利用她遺失的提款卡洗錢，她從未提供帳戶給詐團使用，她因為耳朵中風過，記性差，才將密碼貼在遺失的提款卡上，法官採信她的說法，判她無罪。

陳姓女子等3名被害人去年7月間遭詐團以假借貸真詐財，合計騙走12萬餘元，警方獲報查出陳女等3人被騙走的錢都匯入吳姓女子的帳戶內，隨即被領走；吳女因此被檢方依幫助詐欺罪嫌起訴。

法院審理時，吳女否認提供帳戶供詐團使用，解釋那本帳戶會有定期收租金與中華電信基地台補助款匯入，加上她耳朵中風後，記性差，會把密碼寫在紙條上，貼在提款卡，直到去年帳戶被警方列為警示帳戶，才知道提款卡掉了。

判決指出，檢方未提出證據，證明吳女有把帳戶的提款卡及密碼，交給詐欺集團成員使用，加上吳女帳戶的金流，確實顯示有租金補助、中華電信補助款的入款帳，為吳女經常使用的帳戶。

判決還指出，吳女若交付該帳戶供詐欺集團使用，將造成吳女生活上重大不便，致後續匯入的補助款項流入詐團手上風險，此與實務上常見提供帳戶，多會提供不常使用的帳戶迥異，因此難以認定吳女有將帳戶交給詐團使用可能，因此判吳女無罪。

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