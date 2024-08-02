于美人不滿掛「棄于保鍾」旗幟提告 鍾小平獲不起訴

于美人今年一月在律師陪同下赴北檢按鈴，控告對手鍾小平違反選罷法。（資料照）

2024/08/02 10:53

〔記者陳彩玲／台北報導〕知名主持人于美人去年以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，她不滿國民黨對手鍾小平在選區掛載「棄于保鍾」旗幟，並雙手各持具民調數據的手板，佯稱她落後鍾小平，憤而提告，台北地檢署調查，手板上的資訊，與民調數字相符，認定鍾小平未憑空捏造杜撰，依罪嫌不足不起訴。

2024大選前，于美人批鍾小平在中正、萬華多處設置「棄于保鍾」看板，讓她的支持者受到干擾、產生焦慮，造成選民困擾；鍾小平另於去年12月13日接受媒體採訪時，左手持趨勢公司民調、右手持山水公司民調，顯示她落後鍾小平和吳沛憶，今年1月到北檢按鈴控告鍾小平涉犯選罷法妨害選舉罪。

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鍾小平則否認犯行，他向檢方辯稱，有委任趨勢公司進行民意調查，至於山水公司民調是他在民進黨內有認識的朋友提供，並非虛構。

北檢查出，鍾小平確實有委託趨勢民調，針對台北市第五選區立委選情進行民意調查，訪問時間為去年11月30日至同年12月1日間，有效樣本1069人等，數據結果和鍾小平左手手板記載的民調數字完全吻合；至於右手手版記載的山水民調數字雖未盡相符，但差異不大，且民調高低順序相同。

檢察官認為，鍾小平並未憑空捏造杜撰，縱使他有呼籲選民投票時自行進行棄保，但因民調數字未捏造，是否採取棄保投票策略是選民個人考量，且每人都有差異，無從遽斷鍾小平行為已損害于美人，依罪嫌不足將鍾不起訴。

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