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遊宜蘭遺失97萬名錶 男子報案PO網協尋

民眾遺失價值97萬名錶，為愛彼皇家橡樹系列，並公布錶的特徵，錶面為銀色、錶帶為灰藍色。（圖擷取自臉書好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

民眾遺失價值97萬名錶，為愛彼皇家橡樹系列，並公布錶的特徵，錶面為銀色、錶帶為灰藍色。（圖擷取自臉書好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

2024/08/02 10:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自新北市的盧姓男子與家人到宜蘭遊玩，入住一間民宿，1日退房離開後，發現價值97萬的愛彼皇家橡樹名錶不見，疑似遺留在民宿，但聯繫業者尋找未果，隨即報案並PO網協尋，寫道這支錶對他極具紀念意義，希望撿到錶的人能夠歸還，將包大禮答謝。

盧姓男子的家人，昨在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，指到宜蘭遊玩入住民宿，1日退房後發現手錶不見，於是趕緊聯繫業者，並調閱監視器了解遺失時間，但經過尋找仍未找到。

盧男當下也報案處理，警方受理後展開調查，腕錶因價值昂貴，購買時有登入序號，因此撿拾民眾也無法變賣，只要賣出就會查到原登記錶主，盧男的家人希望透過發文請求網友協尋，拜託大家幫忙分享，找到錶後會包一包大紅包答謝，也公布錶的特徵，錶面為銀色、錶帶為灰藍色。

據了解，盧男所遺失的高級腕錶，為愛彼皇家橡樹系列，價值97萬元，是來自瑞士的知名品牌，皇家橡樹是該品牌於1972年，以世界第一款奢侈運動手錶概念問世，擁有獨特的外露螺母，八角形錶圈設計也營造出成熟穩重感，深獲腕錶愛好者收藏。

遊宜蘭遺失97萬名錶，民眾報案PO網協尋。（圖擷取自臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」）

遊宜蘭遺失97萬名錶，民眾報案PO網協尋。（圖擷取自臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」）

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