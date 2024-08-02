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母姊集結到小三家駡門 法官：「竟見表達」判免賠

楊姓女子不滿林姓女子介入婚姻，在3位姊姊、2位姊夫和母親的陪同下到林女家駡門，法官認為駡門屬「意見表達」，判楊女7人免賠。示意圖 （資料照）

楊姓女子不滿林姓女子介入婚姻，在3位姊姊、2位姊夫和母親的陪同下到林女家駡門，法官認為駡門屬「意見表達」，判楊女7人免賠。示意圖 （資料照）

2024/08/02 09:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女子不滿林姓女子介入她的婚姻，在3位姊姊、2位姊夫和母親的陪同下，一行7人跑到林女家駡門，林女自認受辱提告求償50萬元，法官認定林女確實介入楊女婚姻，並導致夫妻失和離婚，駡門行為屬「意見表達」，判楊女7人免賠。

判決指出，2022年1月間，楊姓女子發現丈夫李男和林女秘密交往，李、林兩人不但互傳「最後快出來，我這樣你會痛嗎」、「就舒服，還可以就好」等鹹溼訊息，還一起到高檔餐廳慶祝交往兩週年，餐廳還貼心幫他們準備「恭喜交往兩週年、祝你們永浴愛河」的祝賀卡片。

楊女心有不甘，向母親和姊姊訴苦後，一行人決定要去李女家替楊女討公道；同年1月12日下午3點多，楊姓女子在3位姊姊、2位姊夫和母親的陪同下，一行7人跑到林女家駡門，「娘子軍團」破口大駡林女「小三」、「不要臉」，聲音大到驚動鄰里出來查看；事後，林女認為自家位於公寓1、2樓，楊女等人駡門的行為害她在鄰里間抬不起頭，已侵害她的名譽權，因此向楊女7人提告求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，楊女等人坦承有去林女家駡人，但如果不是林女介入他人婚姻，怎麼會無端挨駡，認為駡人屬於防衛家庭及抒發心情，不應賠錢；楊女還拿出自己和李男已簽字離婚、李、林兩人偷情事證替自己佐證。

法官認為，根據李、林兩人的互動，足以讓外人聯想兩人確實有不當交往，楊女等人並非無中生有或憑空杜撰惡意攻訐， 雖有部分用語並非文雅，但基於楊女對婚姻觸礁的感受，做出駡門行為，應屬「意見表達」，不算抽象謾罵，不構成侵權行為，因此判林女敗訴，可上訴。

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