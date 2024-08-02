台中貧女撞傷人無力繳罰金 佛心法官給她宣告緩刑

台中地院基於「修復式司法」理念，且陳女與林男達成和解，輕判並宣告緩刑，讓陳女不用繳罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/08/02 08:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子2022年8月5日騎機車與林姓男騎士相撞，林男左手與右腳骨折，台中地院簡易庭一審依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金約9萬元，她上訴合議庭二審並主張，自己是中低收入戶，與母親相依為命，一審沒和解主因是經濟困難，但今年6月已與林男和解，她月薪3萬元，願意以每月5000元分期付款賠償共23萬元，如果再判決易科罰金之刑，她將陷入生活困難，法官認為，雙方既已和解，基於「修復式司法」理念，改判徒刑2月，緩刑4年，條件是緩刑期間履行賠償。

判決書指出，年僅20多歲的陳女，上述時間於台中市北區德化街與五常街路口，騎機車與林男相撞，雙方沒和解，林男提起過失傷害罪告訴，陳女辯稱林男騎得很快，是林男自己摔倒，雙方沒有碰撞，但包括警方的道路交通事故現場圖等，都顯示雙方相撞，且雙方都有過失責任，不過，陳女當時向馳抵的警察表示，自己是肇事人，符合自首條件，台中地院簡易庭一審判刑3月，可易科罰金約9萬元。

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陳女上訴二審，她改口說，自己與林男都有過失，但她並沒有酒駕等不安全的駕駛行為，且她並非不願與林男和解，實因自己經濟困難，與母親兩人相依為命，賃屋而居，母親身體健康不佳，她是家庭主要經濟支柱，擔任餐飲店店員，領有中市中低收入戶證明，林男要求的賠償金額超過她的能力範圍，並非她不盡力和解。

陳女強調雙方已於今年6月達成和解，她願意分期賠償對方共23萬元，另外，林男也獲得強制責任保險理賠10萬元，並不包含在23萬元之內，她月薪約為3萬元，爾後每月薪資扣除分期償還給林男的5000元，能支配生活所得僅剩餘約2萬5000元，如再科以易科罰金之刑，她確實無力負擔，請求從輕量刑，並予緩刑宣告，以利她自新。

台中地院合議庭二審認為，量刑審酌項目，包括「犯罪後之態度」，有無與被害人和解、賠償損害，是否努力和解等，基於「修復式司法」理念，陳女積極填補損害的作為，當然得列為有利的科刑因素，此案雙方都有過失，陳女無犯罪前科，素行良好，雖一度否認犯行，且與林男沒達成和解，但今年6月已成立調解，陳女當場交付林男2000元，並承諾以分期付款賠償共23萬元，據此撤銷原判決，改判2月徒刑，緩刑4年，條件是緩刑期間履行賠償，全案確定。

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