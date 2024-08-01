開野馬跑車酒駕逆向撞死人 基隆國民法官重判黃上人8年徒刑

黃姓男子宿醉駕車載妻小、父母出遊途中，失控逆向撞死人。（記者林嘉東翻攝）

2024/08/01 21:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子黃上人宿醉開著福特野馬跑車，載著妻小、父母等4人出遊，行經北部濱海公路澳底橋路段，失控跨越雙黃線，逆向撞上Toyota Altis，致吳姓駕駛傷重不治。黃男符合國民法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，成為基隆地院第3件適用國民法官法案件。國民法官今（1日）依違反刑法公共危險，酒後駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判黃上人8年徒刑。

42歲男子黃上人去年2月10日晚間6時許至晚間8時，與友人在台北市飲酒，隔天上午從台北市住處開出野馬跑車，載妻子女兒與父母等4人出遊，上午11點45分行經北部濱海公路澳底橋路段時，失控跨越雙黃線駛入對向車道，逆向撞上72歲吳姓男子駕駛的Toyota Altis。

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由於2車撞擊力道大，Toyota Altis車頭全毀，吳翁受困駕駛座內；經消防局利用破壞工具破獲車門救出時，已無心跳呼吸，送醫急救仍傷重不治。事故後，護理人員在替黃男急救時，採到他的血液；經送法務部法醫研究所檢驗後，測得黃男血液酒精濃度達0.106%，超過法定0.05%標準甚多。

檢方調查後認定，黃男涉犯酒駕致死罪，且酒駕撞死人的犯行，符合國民法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，將黃男提起公訴；全案也成為基隆地院第3件適用國民法官法的案件。

基隆地院國民法官審理時，黃上人矢口否認酒後駕車，未曾對被害人家屬表示歉意，未賠償被害人家屬損害，且黃男血液酒精濃度高達0.106%，超過法定標準甚多，在此情狀下仍駕駛排氣量2000c.c、300匹馬力福特野馬轎跑車，長距離行駛在車流量大之道路上，嚴重危及其他用路人安全。

國民法官認為，事故當時，黃男瞬間以近90度左轉車輛衝入對向車道內，致吳猝不及防，2車猛烈撞擊下慘死，黃男應負百分之百肇事責任，此外黃之前有宿醉開車肇事被移送法辦，因呼氣酒精濃度未達處罰標準而經檢察官為不起訴處分，竟未記取教訓，仍在酒精仍殘留體內之情況下，執意駕駛跑車肇事致人於死，更應從重量刑，因此判處黃男8年徒刑。

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