台中小2男童夢想當警察 迷你版制服上身超萌

台中就讀小二的江小弟弟，開心到派出所穿上迷你版制服和員警合照。（記者陳建志翻攝）

2024/08/01 19:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中江姓小二男童，學校考試考出好成績，但他什麼禮物都不要，最大的願望就是到警局穿上制服，觀摩、體驗員警執勤過程，父母親只好帶著兒子到霧峰分局吉峰派出所拜託員警，員警找來迷你版的警員制服，讓他穿上還坐在值班台、巡邏車體驗，開心圓夢。

霧峰分局吉峰派出所警員何宗智、巡佐陳明輝，近日在派出所值班時，一對江姓夫妻突然帶著兒女走進派出所，原以為要報案，兩人趕緊說明來意，表示目前就讀小二的兒子很喜歡警察，並夢想當警察，在學校考出好成績，別的小朋友都會要禮物，他卻什麼都不要，只拜託能幫他圓夢。

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江小弟弟告訴爸爸、媽媽，自己希望能穿上迷你版的警察制服，並到派出所觀摩、體驗一下就好，爸爸、媽媽為了幫他完成心願，才會帶著兒子到吉峰派出所詢問可否協助。

警員何宗智、巡佐陳明輝得知後，決定幫他圓夢，趕緊到警局找來一套迷你版的警察制服讓江小弟弟換上，並讓他坐在派出所值班台，體驗員警值班接收案件，並讓他操作酒測器，以及坐上巡邏車，體驗員警平時上班的勤務作為，江小弟弟架式十足進行體驗，整個過程臉上都帶著笑容，顯得相當興奮。

江姓夫妻對於員警的協助，讓兒子可以一圓小小警察夢相當感謝，全家人也開心和員警合照。

江小弟弟（左）穿上迷你版制服，體驗值班接案。（記者陳建志翻攝）

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