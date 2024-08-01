花蓮縣議員林源富稱「10年都沒打老婆」 陳秀玲反擊：6/1才被打

陳秀玲6月1日被老公打，臉書貼出受傷圖。（陳秀玲提供）

2024/08/01 18:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮無黨籍縣議員林源富今天又指控妻子、花蓮新城鄉代表會主席陳秀玲，6月19日持刀刺傷他時，妻不但沒報案，還把倒臥血泊照片傳送給朋友。陳秀玲則回擊，林源富監控監聽她的手機，還把自己手機中照片散播出去，並表示「如照片外流散佈，她將提出告訴」。

花蓮新城鄉代表會主席陳秀玲與花蓮無黨籍縣議員林源富結縭11載，互控對方家暴，林源富6月19日被妻陳秀玲持水果刀刺傷腹部、左手臂動脈受傷且大出血，林源富為此6月底在議會公開自爆：「吉安分局長誘拐人妻」、以及他被老婆持刀捅到重傷慘況。

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林源富今天下午在縣議會開記者會，秀出自己被老婆拿刀砍傷的傷口，雖表皮傷口癒合，不過被縫數十針彎彎曲曲的傷口，仍怵目驚心！林源富今天指控妻，自己握有證據，從手機截圖到照片都有，妻子甚至還在刺傷自己後，第一時間沒報案，把自己倒臥血泊照片傳給朋友，若不是女兒報案，自己早就沒命。

林源富也強調，陳秀玲在臉書指控他打人，「那是11年前的事情」，是他酒醉睡著了，陳秀玲先甩他兩巴掌，自己才還手給她3、4巴掌，直到今年的6月1號，這中間都沒有家暴的案件，但她臉書卻說「我打她10多年」！

陳秀玲第一時間則貼文反擊，林源富自稱「10幾年來都沒再對她動手」，事實上中間好幾次被打，6月1日丈夫為搶她的手機，又對她動粗，並張貼林源富傳給她的訊息「這些年來妳一直言語激怒我、要我打妳，再跑去驗傷，但我都捨不得打妳」、「6月1日從頭到尾，我才打妳左手背，妳去外面講我整整打妳打了10幾年」！

她認為，林源富不斷逼迫她，已讓2個孩子無地自容，口口聲聲說不要傷害小孩，這樣對嗎？

陳秀玲也說，「林源富在她手機安裝監視追蹤軟體，這樣合法嗎？」她認為，家務事不要再浪費社會資源了，一個大男人欺負她一個小女人？自己講電話罪該萬死嗎？「需要你對我動用私刑」？

林源富自稱10幾年沒打老婆，陳秀玲今天貼老公傳給她的訊息，自己寫出「6月1日曾打傷她」。（陳秀玲提供）

陳秀玲臉書貼影片反控丈夫，影片中陳秀玲與林源富搶手機，林源富推她、讓她慘摔。（截圖陳秀玲臉書）

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