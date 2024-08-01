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陳修將落跑2個月！殺女友判10年10月未報到入監

陳修將殺女友判刑10年10月定讞，未報到入監。（資料照）

陳修將殺女友判刑10年10月定讞，未報到入監。（資料照）

2024/08/01 18:16

〔中央社〕前76行者召集人陳修將涉傷害胡姓女友致死，遭判有期徒刑10年10月定讞；陳修將5月31日應入監卻未報到，彰化地檢將發出通緝令，彰化地院也裁定沒入保證金新台幣30萬元。

陳修將與女友胡女於民國110年10月14日下午，入住彰化埔心鄉某汽車旅館，陳修將懷疑胡女私下聯繫陳姓男子，心生不滿，徒手毆打胡女並抓胡女頭髮撞擊地板多次。

胡女頭部受創，造成廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克，隔天陳修將聯繫友人將胡女送醫，但胡女已無呼吸心跳，急救無效死亡。案經彰化地檢依殺人罪嫌起訴。

陳修將一審被依傷害致死罪判有期徒刑9年6月，另外傷害陳姓男子部分判刑6月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，法官認為陳修將未與被害人和解，始終否認犯行，一審量刑過輕，因此撤銷原判決，判處徒刑10年10月，陳修將不服提上訴，遭最高法院駁回定讞。

根據彰化地方法院今天公布的刑事裁定書，原本羈押中陳修將，經彰化地院指定保證金額30萬元，具保人繳納保證金後，將受刑人停止羈押釋放，但陳修將應入監執行無故未到案，因此裁定沒入30萬元。

彰化地方檢察署襄閱主任檢察官吳宇軒接受中央社記者電訪時說，陳修將原應在5月31日報到執行，不過卻未到案；檢方6月4日發出拘票，拘提時間至6月24日，經執行機關回覆拘提未到；7月向法院聲請沒收保證金，29日裁定沒收；後續檢察官也將發布通緝令。（編輯：陳仁華）1130801

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