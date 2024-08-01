教保員8/3上街頭爭取權益 北市警公布交管措施

警方公布交管措施圖。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/01 17:13

〔記者王冠仁／台北報導〕全國幼教產業工會為爭取教保員的福利與權益，將於本月3日於教育部前舉辦「教保反歧視，83向前行」遊行活動，號召千人上街。轄區警方中正一分局今指出，因應此次遊行，警方當天將有交通管制措施，籲請民眾行經管制路段要遵守員警指揮疏導。

全國幼教產業工會舉辦此次活動共提出11點訴求，包含建立公幼教保員申訴管道、用考績獎金肯定一年的努力、教師證專業加給、公幼教保員應有國旅卡、子女教育及婚喪補助、屬人權範疇的假日數應一致、偏遠加給應到位、職前年資採計提敘、學歷提敘比例一致、主管加給數額應一致、30分鐘亂象應改正等。

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全國幼教產業工會呼籲教保員要爭取自己的權益，勇敢站上街頭，也強調目前當天的活動已經有超過1千人報名。

中正一分局表示，此次活動申准時間為當天早上8時至晚上10時，當天交管範圍如下。

一、集會地點：

8月3日7時起，中山南路（濟南路【不含】至徐州路【不含】）東側慢車道全線，管制車輛通行。（視交通狀況提前或延後管制）

二、遊行路線：

中正紀念堂自由廣場前（集合後出發）→中山南路東側慢車道→（直行）景福門圓環東側外環道→（直行）中山南路東側慢車道（濟南路【不含】至徐州路【不含】）（集會後解散）。

警方強調，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

全國幼教產業工會號召教保員上街頭。（取自全國幼教產業工會）

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