我老婆還想著分局長！花蓮議員林源富痛心：陳秀玲砍我卻替吳思翰求平安

林源富被妻子陳秀玲拿刀砍傷，傷口還沒復原，仍在復健中，痛心妻子到現在還在想著分局長吳思翰。（記者花孟璟攝）

2024/08/01 17:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議員林源富40天前被新城鄉代表會主席妻陳秀玲持刀捅到重傷，檢方以殺人未遂偵辦；「第三者」花蓮吉安警分局長吳思翰被告「妨害家庭」，降調基隆警局警務參。林源富今天到地檢署說明，下午也出面對妻喊話，「希望妳能想清楚」！他說，「我老婆現在還在想著分局長」，但如果她堅持，自己願意放手。

林源富月前自爆，前花蓮縣警局吉安警分局長吳思翰介入家庭，勾引他結縭11年的妻子、新城鄉代表會主席陳秀玲。今年6月19日，林源富應酬後返家夫妻吵架，陳秀玲持刀刺傷他，手臂動脈被劃傷大出血，手術到隔天清晨，檢方依殺人未遂罪嫌偵辦，兩夫妻也都向對方提起家暴保護令，8月31日生效。

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吉安分局長吳思翰 降調基隆市警局警務參

被控妨害家庭的吉安分局長吳思翰在警政署前天宣布的中高階警官人事異動，被降調基隆市警局警務參，8月2日生效。

林源富今天下午出面痛心說，「我老婆到現在還在想著分局長」，妻子從沒關切他的傷勢，仍在想著分局長、還到廟裡替分局長求平安，希望吳思翰逢凶化吉，「這是最讓我心痛的地方」；林源富更氣憤地說，「他（吳思翰）撩妹撩過頭了，竟然惹到有夫之婦」！

林源富說，他左手臂因傷及大動脈、二頭肌被刀子切斷，至今左手臂仍無法伸直，每星期有3天要去慈濟醫院復健，他有證據是老婆與吳思翰共謀要殺了他，老婆甚至第一時間沒有報警，反而把自己受傷的模樣拍照傳給「朋友」，讓他心寒。

「殺人未遂是非告訴乃論，不可能撤告，妳要為自己行為負責」！林源富說，已向警方申請保護令，家事法庭已開過、妻子需在8月31日以前搬離兩人在吉安鄉中正路的家，但「妳是2個孩子的媽」，希望暫時的分開可以讓彼此想清楚。

林源富向陳秀玲喊話：願放手給予祝福

「妳在臉書公開說不愛我、根本就不幸福不美滿，那麼我願選擇放手、祝福妳」，林源富對陳秀玲喊話說，妳跟他那麼相愛，妳也承認喜歡他、是妳在追他，自己都接受並尊重，既然如此，願放手並給予祝福。林源富強調，妻子多次在臉書上指控他對她家暴超過10年，實際上「這是11年前的舊案」，後來沒再發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新城鄉代表會主席陳秀玲與花蓮縣議員林源富結婚11年，兩人互相控家暴，已申請保護令。（取自陳秀玲臉書）

吉安警分局長吳思翰降調至基隆市警局警務參，明天生效。（記者花孟璟攝）

林源富被妻子拿刀殺傷，傷口至今還沒復原，仍在復健中。（記者花孟璟攝）

林源富被妻子拿刀殺傷，傷口至今還沒復原，仍在復健中。（記者花孟璟攝）

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