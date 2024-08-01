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大麻化整為「平」郵寄回台被緝毒犬攔截 主謀女友判刑6年

財政部關務署台北關的緝毒犬Ennis嗅出「毒味」，助檢警逮捕運、販毒品的集團成員，阻止超過1公斤大麻流入市面。（資料照）

財政部關務署台北關的緝毒犬Ennis嗅出「毒味」，助檢警逮捕運、販毒品的集團成員，阻止超過1公斤大麻流入市面。（資料照）

2024/08/01 16:23

〔記者王定傳／新北報導〕男子黃震愷、張歸意以化整為「平」方式，分數十次將大麻壓平藏在平信內，從泰國寄回台灣，仍被財政部關務署台北關緝毒犬Ennis嗅出，助檢警逮捕運、販毒品集團成員，阻止超過1公斤大麻流入市面。新北地院日前依運輸二級毒品等罪，判黃震愷6年4月、張歸意5年2月徒刑，近日再判處主謀趙男（另案偵辦中）的女友陳思妤6年徒刑。

海關緝毒犬隸屬關務署，目前全台有34隻在各通商口岸如機場、貨棧及郵局等地執行勤務；其中，隸屬台北關、年約7歲的黑色拉不多拉公犬Ennis與領犬員屢次攔截K他命、海洛因、安非他命等毒品。

據了解，去年8月7日，Ennis與領犬員在中華郵政台北郵件處理中心執行任務時，嗅聞後對寄自泰國、無進口人名稱僅有不同英譯收件地址的數十個郵件產生反應蹲下，領犬員立刻會同郵局人員開驗，發現平信中夾藏大麻，當場查扣，移送偵辦。

幾天後，台北關松山分關也發現來自泰國的十多個平信郵件有問題，再次開驗扣得大麻，兩次攔截共扣得7百多公克大麻，再加上檢警後續查扣的大麻，總計扣到大麻郵件81件、大麻重量逾1公斤。

檢警循線查出，趙姓主謀涉嫌發起這件國際運毒案，他邀集女友陳女及友人黃男、張女，利用通訊軟體與暱稱「多佛朗明哥、Neteret」不詳人士聯繫，謀議自泰國利用國際平信且僅記載收件地址方式寄送入境台灣，再由黃男隨機在新北市板橋、新莊、中永和、泰山、樹林、三重及桃園市中壢、大園、蘆竹區等地，尋找廢墟或可能無人居住空屋，記錄門牌號碼，將地址彙整提供與趙、陳2人。

檢警調查，趙、陳2人拿到地址後，由陳女出資在泰國購入大麻菸草及其合成物，夥同趙男在泰國將大麻夾藏進信封內，由陳女將黃男所提供的門牌號碼翻譯為英文，利用不知情郵務業者，以寄送國際平信方式，分批自泰國起運入境；張、黃2人再到收件地址查看有無大麻信件送達，取回「毒信件」。

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