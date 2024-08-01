女高中生溯溪夏令營溺斃 同行學員家長：孩子現在看到溪流就怕......

溺水的女高中生送醫後不幸回天乏術。（新竹縣消防局提供）

2024/08/01 15:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由中華民國領導智能教育發展協會所主辦的「2024領導智能歡樂夏令營」，昨發生一名女高中生溯溪溺斃的憾事，同梯學員的家長批評業者活動辦得太草率，危機應變能力不足，害目擊意外的孩子，現在「看到溪流就覺得害怕、恐懼」！

對於溯溪活動有教練的證照逾期未更新，有家長受訪表示，一開始相信主辦單位，沒有要求出示證照，所以沒有看過。市面上很多類似的夏令營活動，主辦單位稱他們很有經驗，加上其官網也放了很多相關活動的照片，所以放心的把孩子交給他們。

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家長說，和其他的夏令營相較，他認為主辦單位的危機應變處理能力不是很好。因為事發當下，完全沒有與學員家長聯絡，都是小朋友自己打電話跟家人說，連接送也是孩子自己聯絡。

因此事發後，她曾打給主辦單位，對方只說老闆娘會回播電話，但他並未等到這通電話。

半小時後他再致電，甫知原來業者尚未討論好要把學員送到哪裡等家長，業者也沒告知所有家長到底發生什麼事，都是孩子傳達，他們事後看新聞報導才知道事情那麼嚴重。

家長說，孩子第一次距離死亡這麼近，之前他們也曾參加其他的夏令營，但都沒有像這次這麼草率；活動竟然沒有保意外險，小朋友在安全上有諸多疑慮，現在他的孩子看到溪流就會覺得很害怕很恐懼。

同梯學員的家長批評業者草率辦活動，危機應變能力不足，目擊意外的孩子，現在「看到溪流就覺得害怕、恐懼」！ （記者廖雪茹攝）

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