內埔天后宮前科技執法減少違停變廣告違占 今起宣導、8/11開罰

內埔鄉廣濟路段天后宮至圓環區間路段為鄉內經濟活動發達區，但卻常常有違停或是違占，造成行人及用路人的安全風險。（警方提供）

2024/08/01 13:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔六堆天后宮至內埔圓環間路段，已啟用科技執法取締違停，違停雖然有減少趨勢，但店家廣告等違占物反而出來「占位置」，不變的就是行人或是機車時常得切入快車道與車爭道是險象環生，內埔警方從近期已開始進行宣導，並強調將在8月11日直接開罰。

內埔警方表示，今天起會先執行廣濟路段違停、道路障礙取締的宣導，由於內埔鄉廣濟路段（天后宮至圓環區間）違規停車及道路障礙（招牌廣告物等）情形嚴重，已造成用路人抗議及頻繁檢舉，今年至今，除科技執法的違停取締外，紅燈右轉、違占物舉發等等，已開出逾1000張的罰單。

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警方指出，廣濟、光明路口本就是屬轄內「十大易肇事路口」，交通流量大且發生交通事故機率高，影響民眾生命、財產安全，為維護交通順暢及保護用路人安全，將於今天起至10日止，先針對該路段上違規的駕駛人及商家進行「車輛勿違停、道路上勿擺障礙物等」的勸導。

內埔派出所長張智榮昨天即出門發送傳單，請商家將違占物收置無違規處所，也強調會在8月11日起執行取締違規勤務，加強舉發違停及道路障礙，為了維護交通順暢及守護內埔鄉親人身、財產安全，請各位民眾、商家配合。

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

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