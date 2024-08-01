為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

內埔天后宮前科技執法減少違停變廣告違占 今起宣導、8/11開罰

內埔鄉廣濟路段天后宮至圓環區間路段為鄉內經濟活動發達區，但卻常常有違停或是違占，造成行人及用路人的安全風險。（警方提供）

內埔鄉廣濟路段天后宮至圓環區間路段為鄉內經濟活動發達區，但卻常常有違停或是違占，造成行人及用路人的安全風險。（警方提供）

2024/08/01 13:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔六堆天后宮至內埔圓環間路段，已啟用科技執法取締違停，違停雖然有減少趨勢，但店家廣告等違占物反而出來「占位置」，不變的就是行人或是機車時常得切入快車道與車爭道是險象環生，內埔警方從近期已開始進行宣導，並強調將在8月11日直接開罰。

內埔警方表示，今天起會先執行廣濟路段違停、道路障礙取締的宣導，由於內埔鄉廣濟路段（天后宮至圓環區間）違規停車及道路障礙（招牌廣告物等）情形嚴重，已造成用路人抗議及頻繁檢舉，今年至今，除科技執法的違停取締外，紅燈右轉、違占物舉發等等，已開出逾1000張的罰單。

警方指出，廣濟、光明路口本就是屬轄內「十大易肇事路口」，交通流量大且發生交通事故機率高，影響民眾生命、財產安全，為維護交通順暢及保護用路人安全，將於今天起至10日止，先針對該路段上違規的駕駛人及商家進行「車輛勿違停、道路上勿擺障礙物等」的勸導。

內埔派出所長張智榮昨天即出門發送傳單，請商家將違占物收置無違規處所，也強調會在8月11日起執行取締違規勤務，加強舉發違停及道路障礙，為了維護交通順暢及守護內埔鄉親人身、財產安全，請各位民眾、商家配合。

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

警方啟動發送傳單宣導。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化增25科技執法 10月上路
2024/07/31 05:30

彰化增25科技執法 10月上路
彰縣25支科技執法8/1起宣導 這4支「動態捕捉」取締未禮讓行人
2024/07/31 19:06

彰縣25支科技執法8/1起宣導 這4支「動態捕捉」取締未禮讓行人

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
《8月啟用》新北河濱自行車道 增6處科技執法
2024/07/31 05:30

《8月啟用》新北河濱自行車道 增6處科技執法
彰化縣25支科技執法10/1開抓 這4支還抓「未禮讓行人」。
2024/07/30 11:54

彰化縣25支科技執法10/1開抓 這4支還抓「未禮讓行人」。

夏令營也瘋永續！日月光挺學生用永續創意點亮未來
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播