中漁船越界衝撞我漁船落跑！船長妻爆氣質疑沒抓到 海巡署回應了

高雄茄萣籍「勝榮財36號」漁船被中國越界漁船撞壞船艏、船艙、貨艙，初估修船費用恐高達250萬元。 （民眾提供）

2024/08/01 13:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國籍「閩惠漁1486號」漁船闖我國海域進行撈捕作業，被海巡署驅趕時，衝撞到鄰近捕撈小管作業的高雄茄萣籍「勝榮財36號」漁船，「勝」船今在海巡署派艦戒護下回到高雄興達港修整，船長妻子爆氣飆罵海巡署，直指中國漁船撞擊肇事逃逸後，海巡署在我國海域追了6小時還追不到，等對方逃回中國海域才說沒抓到，實在讓人有夠失望。

海巡署回應指出，7月31日上午9點多，艦隊分署接獲我國籍漁船「勝榮財36號」漁船報案，「勝」船於七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486號」不慎擦撞，「勝」船右船艉貨艙2處破洞，無航安顧慮，船上一名菲籍漁工受傷，海巡署艦隊分署獲報後立即派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處。

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永康艦於11點抵達通報海域，發現「閩」船後立即實施廣播、鳴笛要求停船受檢，「閩」船拒絕停船並加速往陸方蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，下午1點多，中國海警船於七美西北67浬處（海峽中線以西10浬）攔截「閩」船並進行登檢，永康艦立即以無線電告知中國海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜。

大批中國漁船在中國禁漁期間，7月31日上午8時聚集在花嶼西海域作業，海巡署巡防艇抵達現場後，因中國漁船數量過多，無法逐一登檢帶回，只能用水柱噴灑驅離，中國漁船受到水柱攻擊後立即鳥獸散，四處流竄逃逸，其中一艘中國「閩惠漁1486號」漁船在逃竄過程中，與我國「勝榮財36號」漁船發生碰撞，由於中國漁船是鐵殼船，我國漁船則是玻璃纖維製，兩者發生碰撞，台灣漁船受創嚴重。

撞擊台灣漁船後，中國漁船並未停船查看，反而加速開船逃逸，海巡署永康艦與澎湖10087巡防艇都隨後緊追；而船艏、船艙、貨艙受損的「勝」號漁船，今天上午8點在海巡署派艦戒護下回到高雄興達港修整，經初步檢查後，修船費用恐高達250萬元。

船長的呂姓妻子指出，「勝」船被撞後，她於上午9點28分報案後，到下午3點才接到海巡回覆說沒有追到船，讓她爆氣飆罵海巡署「有夠沒用」，追了幾個小時都沒追到，她還聽其他漁船說，海巡根本沒有追，只是朝對方發射水砲，讓她對海巡相當失望。

呂妻指出，過去不論國籍，只要海上發生事故，我們的漁船都會去救援，但這次對方故意撞壞我們的船，當時船員站在船舷正在起網，被撞到可能會死掉，但中國船撞船後沒救援甚至還逃跑，「台灣人如果把大陸人怎麼了，要賠到對方高興」，但今天對方卻肇事逃逸，這件事還有天理嗎？

海巡署艦艇用水砲攔截中國肇事漁船未果。（海巡署提供）

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