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加拿大男搭機來台夾藏逾19公斤大麻 桃檢起訴求刑14年

桃園地檢署因李姓男子違反台灣地區與大陸地區人民關係條例案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因李姓男子違反台灣地區與大陸地區人民關係條例案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/08/01 11:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕加拿大籍31歲男子Nathanial今年3月28日，從加拿大搭機來台，帶著夾藏有超過19公斤大麻的行李箱想要闖關，被關務署台北關、桃園市調查處查獲，桃園地檢署今天偵結，已因違反毒品危害防制條例案件將Nathanial提起公訴，具體求刑14年、併科罰金10萬元。

檢方調查，Nathanial與上游毒品集團成員David取得聯繫後，由David負責訂好3月28日的機票、安排住宿後，再盯著Nathanial從加拿大溫哥華機場，託運夾藏超過19.8公斤大麻的2個行李箱後，由Nathanial獨自搭機來台，過程中Nathanial還拿到700加拿大幣（約合台幣1萬7000元），準備用於在台灣支付旅館費用。

3月29日清晨5點多，Nathanial抵台，被早已掌握情資的關務署台北關、桃園市調查處攔查送辦，扣得21包、超過19公斤大麻，檢方認為，Nathanial已涉犯毒品危害防制條例的運輸第2級毒品罪，依法提起公訴，建請法官量處有期徒刑14年、併科罰金10萬元，大麻則宣告沒收。

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