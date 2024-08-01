國中畢業出獄1個月 更生人變上市公司「授權經理」行騙又回籠

警方查扣假造的單據，以及某股票上市公司的「財務部授權經理」假證件。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/01 11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任護理師的鍾姓女子，今年6月受投資詐騙損失150萬元，詐欺集團還要她繼續掏錢投資，她遂與中市警局二分局立人派出所合作，前天（7月30日）誘使詐團派黃姓車手來取款50萬元時，車手被埋伏員警逮捕，警方詫異發現學歷僅國中畢業的黃姓男子，是今年6月才出獄的毒品案更生人，他淪為詐欺車手，還假冒知名股票上市公司的「財務部授權經理」，台中地檢署認為黃男剛出獄1個月就再犯詐欺，向台中地院聲請羈押獲准。

立人派出所調查，30多歲鍾姓護理師今年6月在網路社群IG上，看到一則投資廣告，宣稱投資股票獲利豐厚，她便與對方加Line聯繫，對方實際是詐欺集團，慫恿她投資股票，還派遣自稱是股票上市公司的專員（車手），與鍾女見面兩次，取走現金100萬元及50萬元，合計150萬元（取款車手非黃男）。

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不料，股票尚未獲利，鍾女接獲騙徒通知，宣稱要繼續投資，否則已經投入的150萬元，將被凍結無法取回，鍾女驚覺受騙，向立人所報案，員警隨即展開調查之際，詐團騙徒又於上月（7月）29日再次聯繫鍾女，要求再投資50萬元，鍾女假意答應，與對方約定於翌日（30日）10時，在一家速食店內見面。

員警埋伏現場，逮捕29歲黃姓詐欺車手，驚訝發現黃男出獄僅1個月，他因毒品等刑案，今年6月才出獄。

警方調查，學歷僅國中畢業的黃男，為取信鍾女，刻意穿白上衣、白球鞋，還佩戴某股票上市公司的工作證，職稱還是「財務部授權經理」，有模有樣地從公事包拿出「現金繳款單據」讓鍾女簽收，單據上也蓋有該公司偽造的大小公司章，儼然是合法投資的模樣，黃男雖經偽裝，但詐欺行為都被埋伏員警掌握，立刻拘捕，全案依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

黃姓車手今年6月才出獄，他淪為車手被拘捕，檢方聲請羈押獲准。（記者張瑞楨翻攝）

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