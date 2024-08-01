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南港分局警員欠賭債A贓款54萬元 被訴貪污罪

南港警分局施姓警備隊員任職偵查隊期間，因賭博惡習加劇，決定A走扣案贓款54萬多元繼續下注；士檢偵結雖依貪污罪將他起訴，但考量他坦承犯行並繳回犯罪所得，請法院減輕其刑。（資料照）

南港警分局施姓警備隊員任職偵查隊期間，因賭博惡習加劇，決定A走扣案贓款54萬多元繼續下注；士檢偵結雖依貪污罪將他起訴，但考量他坦承犯行並繳回犯罪所得，請法院減輕其刑。（資料照）

2024/08/01 10:20

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警局南港分局施姓警備隊員，3年前任職偵查隊時因積欠賭債，利用辦理保管贓物業務機會，侵佔扣案贓款54萬餘元，後來他雖還款卻因千元鈔、零錢的數目與扣案時有異，而被拆穿。士林地檢署今偵結，依貪污罪將施員起訴，但考量他坦承全部犯行、繳回犯罪所得等情，請法院減輕其刑。

起訴指，原本就染有賭博惡習的施員，2017年7月4日至2022年4月20日間擔任南港分局偵查隊偵查佐時，變本加厲導致債務纏身，故決定於2021年9月23日將一筆詐欺罪的贓款54萬8300元存入他的個人銀行帳戶，再匯入台灣運動彩券公司的虛擬帳戶，以投注運彩方式花用贓款。

2022年3月間，南港分局發現這筆贓款始終沒有進入新北地檢署的贓物庫，經責問施員，他趕緊向李姓友人借款55萬元，再把54萬8300元放入新北檢的贓物庫，然因施員繳回的千元鈔、零錢數目與扣案時有異，而被拆穿。

士檢今偵結，指施員身為警職人員，本應依職權協助偵查犯罪、執行搜索與扣押，更應時刻保持磊落、正直，卻不知潔身自愛，染上賭博惡習後心生貪念而侵佔贓款，這種以公轉私的作法使警職聲譽蒙塵。但考量施員坦承犯行、繳回犯罪所得，且負債期間，面對方姓債主要求違法查詢民眾個資也都能予以拒絕，顯見他除本次財迷心竅外，沒有其他違法亂紀的情形，故士檢雖依貪污治罪條例中侵占職務上持有非公用私有財物罪將他起訴，也請法院院減輕其刑。

至於要求施員查詢個資的方男，士檢指施員並未著手違法搜集個人資料，因此依個資法第41條並未處罰未遂之規定，給予方男不起訴。

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