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掛假車牌害真車主挨罰！中市警局今起實施為期1個月「淨牌專案」

台中市警局交通警察大隊從今天（8月1日）起，實施為期1個月的「淨牌專案」。（中市警局提供）

台中市警局交通警察大隊從今天（8月1日）起，實施為期1個月的「淨牌專案」。（中市警局提供）

2024/08/01 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通警大隊發現，近年偽變造汽車號牌（假車牌）有增多趨勢，導致真正車主受害挨罰，中市交大從今天（8月1日）起，實施為期1個月的「淨牌專案」勤務，並建立罰單管理系統的警示措施，7天如有交通違規舉發3次以上，將由系統顯示異常，再由員警審查研判是否偽造車牌，避免造成舉發錯誤，至於被查到假車牌，刑事部分依偽造使用特種文書罪法辦，行政法部分，則是處罰3600元至1萬800元。

上述警示系統是使用假車牌的駕駛，不會收到罰單，罰單是寄給被假冒的車主，因此會肆無忌憚違規，舉例說，張三使用偽造車牌，他肆無忌憚連續三天闖紅燈，中市交大管理罰單的電腦會顯示異常（7天內違規3次以上），員警調閱監理資料，比對張三汽車顏色、廠牌與車款，是否吻合監理資料，如果張三汽車是白色，監理資料是黑色，就有可能是使用假車牌，員警甚至會聯繫車主釐清，避免被盜用假冒的車主受害，導致「我肆意違規，他倒楣受罰」現象。

中市交大指出，此淨牌專案的主要取締對象，是懸掛假車牌（偽造、變造或蒙領之牌照）、未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車。或使用註銷車牌等重大違規行為，統計顯示，台中市警察局今年（2024年）上半年取締使用偽造、變造或矇領的牌照共42件，比較去年（2023年）上半年取締的7件，增加了35件，比例高達500％，取締件數明顯增加。

交通警察大隊大隊長鄭鴻文表示，對於上述違規，將嚴加取締，並組成專案小組查緝販賣偽牌來源，強力遏阻假車牌的氾濫，至於處罰部分，行政法部分，依道路交通管理處罰條例規定，使用偽造或變造、矇領的牌照，處3600元至1萬800元罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，依法函送台中地檢署偵辦。

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