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台南連環仇殺害2命 蔡秉逸另涉擄人勒贖二審判了

台南安平連環仇殺害兩命的男子蔡秉逸，另涉唐姓直播主綁架案，二審判4年8月。（資料照，取自蔡秉逸臉書）

台南安平連環仇殺害兩命的男子蔡秉逸，另涉唐姓直播主綁架案，二審判4年8月。（資料照，取自蔡秉逸臉書）

2024/07/31 16:53

〔記者王俊忠／台南報導〕2021年2月在台南市安平區，主導幫派火拚仇殺害死王重傑、陳建文兩命的凶手蔡秉逸（外號蝦米），最高法院已於去年判蔡無期徒刑確定；另蔡秉逸另為友人的女友與唐姓直播主感情糾葛，涉夥人綁架唐男並勒贖3百萬元，31日高等法院台南分院依擄人勒贖罪判蔡秉逸4年8月徒刑。

同案共犯林德龍二審判3年10月徒刑、陳仁献判刑6月、潘賢文判刑3年8月；一審判刑4年6月的劉科南及獲判無罪的蘇琮傑、徐葳翔與余俊廷，上訴二審均駁回。

台南高分院判決指出，蔡秉逸與林德龍、潘賢文、劉科南等是朋友關係，先前因林德龍的女友與唐姓直播男有感情糾葛，蔡得知後欲藉機向唐男勒索錢財，與林德龍、劉科南、潘賢文等人共同謀劃此事。

2021年1月21日晚間7點半許，林德龍、劉科南與陳仁献等人在台南地區1家超商前將唐男強押上車，帶到台南某家公司拘禁，拘禁期間毆打、電擊、持菜刀威脅斷指、拿鐵鎚敲打腳部；潘賢文還拿不明槍彈威嚇唐男。

蔡秉逸要求唐拿出3百萬元來解決糾紛，唐男即與朋友聯絡調度現金，在等取贖期間，蔡等人把唐男移到台南某處鐵皮屋拘禁、並強拍其裸照，再帶回原拘禁的公司。唐為求脫身，簽發面額各50萬元的6張本票，同年1月23日凌晨，劉科南與林德龍先後取得60萬贖金後，在國道1號新營服務區釋放唐男，劉、林則把贖金交給蔡秉逸並朋分。

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