民眾黨發言人林子宇落水前 目擊者︰疑徘徊至少3小時

民眾黨國際事務部主任林子宇昨晚在新北市碧潭風景區西岸意外落水。（翻攝自林子宇IG）

2024/07/31 15:09

〔記者陸運鋒／新北報導〕民眾黨國際部主任、發言人林子宇昨天晚間10時許，在新北市碧潭風景區不慎落水，她自行游回岸邊後，由保全協助拉起並報案，警消到場時，林子宇僅稱「不小心」後不發一語，隨後由姊姊及弟弟陪同送醫。據悉，當時在場的釣客稱，該女子落水前已在此排徊至少3小時以上。

協助救人的保全表示，當時聽見林子宇家人在碧潭東岸喊她的名字，後來他從碧潭吊橋上方往下看，發現有一支手機掉在西岸的岸邊，接著趕緊跑下來搜尋，就發現林女浮在水面上，且手還抓著天鵝船，看似臉色蒼白已經沒力氣了，隨後協助將其拉起並報案；在場釣客則透露，大約晚間7時左右，就看見林女在此處徘徊，還不時坐在岸邊滑手機。

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據了解，警、消趕抵現場時，林子宇全身濕透，僅稱落水是不小心的，經評估後雖然沒有立即危險，但仍由林的姊姊及弟弟陪同坐上救護車，前往新店耕莘醫院治療，現正住院觀察中，同時民眾黨團接獲消息後，也到醫院關心探視。

針對外界諸多聯想，林子宇今早則在IG說明，昨日是單純自己未注意檯面溼滑，導致意外發生，由於她從小就學游泳、深諳水性，是因為檯面太高她太矮上不來，也謝謝大家關心，強調自己的心理及生理狀況都很好，盼外界勿多加揣測。

保全表示，當時聽見林女家人在碧潭東岸喊她的名字，接著發現林女浮在水面上，且手還抓著天鵝船，他趕緊協助將其拉起並報案 。（記者陸運鋒翻攝）

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