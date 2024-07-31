民眾黨發言人林子宇落水前 目擊者︰疑徘徊至少3小時
2024/07/31 15:09
〔記者陸運鋒／新北報導〕民眾黨國際部主任、發言人林子宇昨天晚間10時許，在新北市碧潭風景區不慎落水，她自行游回岸邊後，由保全協助拉起並報案，警消到場時，林子宇僅稱「不小心」後不發一語，隨後由姊姊及弟弟陪同送醫。據悉，當時在場的釣客稱，該女子落水前已在此排徊至少3小時以上。
協助救人的保全表示，當時聽見林子宇家人在碧潭東岸喊她的名字，後來他從碧潭吊橋上方往下看，發現有一支手機掉在西岸的岸邊，接著趕緊跑下來搜尋，就發現林女浮在水面上，且手還抓著天鵝船，看似臉色蒼白已經沒力氣了，隨後協助將其拉起並報案；在場釣客則透露，大約晚間7時左右，就看見林女在此處徘徊，還不時坐在岸邊滑手機。
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據了解，警、消趕抵現場時，林子宇全身濕透，僅稱落水是不小心的，經評估後雖然沒有立即危險，但仍由林的姊姊及弟弟陪同坐上救護車，前往新店耕莘醫院治療，現正住院觀察中，同時民眾黨團接獲消息後，也到醫院關心探視。
針對外界諸多聯想，林子宇今早則在IG說明，昨日是單純自己未注意檯面溼滑，導致意外發生，由於她從小就學游泳、深諳水性，是因為檯面太高她太矮上不來，也謝謝大家關心，強調自己的心理及生理狀況都很好，盼外界勿多加揣測。