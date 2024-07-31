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陷收錢代找槍手醜聞 高科大教授王嘉男曾獲「全球2％頂尖科學家」

高科大工業工程與管理學系專任教授王嘉男。（取自高科大官網）

高科大工業工程與管理學系專任教授王嘉男。（取自高科大官網）

2024/07/31 15:53

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高科大2教授收錢 幫學生找槍手寫碩博士論文、取得學位

〔記者蔡清華／高雄報導〕國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收賄幫在職專班研究生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，被法院裁定各以10萬、20萬元交保，王嘉男學經歷驚人，先前曾任職台積電及擔任專科校長，他2022年還曾獲選「全球2%頂尖科學家」。

高科大工業工程與管理學系專任教授王嘉男，交通大學工業工程與管理系畢業、取得交大工業工程與管理碩士、並進一步取得博士學位，曾進台積電工作6年，曾擔任和春技術學院校長，並陸續在多家上市公司任職總經理，前年還曾獲選「全球2%頂尖科學家」。

經查，至少6名學生涉嫌送錢，檢方認唐、王兩人近年指導學生達10餘人，是否有更多人涉案正待調查。相關涉案學生均已取得碩、博士論文，並完成口試取得學位。

據了解，唐惠欽、王嘉男為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人為高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）指導教授，涉嫌委請外籍學生，協助碩、博士專班學生「代寫」論文，每件收費10至20萬元。多名學生被約談後，部分坦承付錢，橋檢複訊後，認為兩人涉嫌收錢幫學生完成論文，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

橋院審理後裁定王嘉男以20萬元、唐惠欽10萬元交保，鄭姓學生5萬元交保。 另劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等 5 名學生經檢察官訊問後則均以10 萬元交保。

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