南投縣議員吳瑞芳詐512萬助理費判免關 法官曝原因

無黨籍南投縣議員吳瑞芳因詐領助理費512萬涉嫌貪汙，台中高分院更一審今宣判，因認罪繳回犯罪所得，減刑2次後改判2年徒刑、緩刑5年免關。（資料照）

2024/07/31 15:09

〔記者陳建志／台中報導〕無黨籍南投縣議員吳瑞芳擔任縣議員時，利用林姓、羅姓、劉姓助理詐領512萬助理費，一審依貪汙罪判刑4年6月，二審時改判3年10月、褫奪公權4年，最高法院今年初發回後，更一審今宣判改判2年徒刑、緩刑5年、公益捐150萬元，合議庭並指出，此案與高虹安、顏寬恒詐領助理費不同，在於吳一審就認罪且繳回犯罪所得，加上已中風需人24小時照顧，適用2次減刑條件，刑度才會較輕。

判決指出，無黨籍南投縣議員吳瑞芳，2010年至2022年間擔任第17到19屆縣議員任內，未實際聘用林姓與羅姓助理，但令其提供資料和帳戶，以兩人名義詐領助理費，另雖有僱用劉姓助理，但卻以少報多，全部詐領金額512萬餘元，因一審時認罪且繳回犯罪所得，並考量其擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方運作貢獻極多，減刑後判處4年6月徒刑，褫奪公權5年。

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上訴二審後，刑度略減改判3年10月，褫奪公權4年，上訴最高法院後，認為前審未審酌吳是否有在偵查中自白，仍有證據調查職責未盡、判決理由欠備的違誤，今年初發回台中高分院更一審，經調閱當時偵查中的錄音勘驗後，確認吳在偵查中已承認有「領出」3名助理的助理費，符合偵查中自白的減刑規定，再加上吳在一審時已繳回犯罪所得、問政對地方有貢獻，也符合刑法「情堪憫恕」的規定，減刑2次後，今宣判改判刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年、公益捐150萬元。

審判長陳宏卿並解釋，民代詐領助理費案，近日新竹市長高虹安和台中立委顏寬恒案受到關注，2人分別判處7年4月和7年10月徒刑，為何吳瑞芳會獲輕判且宣告緩刑免關？主要差別在吳一審審理時就已認罪，且繳回全部犯罪所得512萬元。

合議庭並指出，吳女在案件審理期間嚴重中風，目前需要24小時專人照顧，加上吳沒有前科，審酌相關情狀後，認為符合給予緩刑條件，宣告緩刑5年，吳的狀況與高、顏否認犯行、未繳回犯罪所得的狀況不同。

無黨籍南投縣議員吳瑞芳因詐領助理費512萬涉嫌貪汙，台中高分院更一審今宣判。（記者陳建志攝）

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