超商偷拍正妹直播主被活逮 他坦承：我有一點變態

王男慌張下竟向曾女坦承「我有一點變態」，曾女憤而報警，警方到場後王男才刪除照片。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/31 14:19

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名王姓男子，本月29日傍晚在興隆路三段一間超商，見到正在直播的曾姓女子，覺得她很漂亮，就拿手機偷拍曾女背影及側面，曾女發現後大為火光，衝上去怒斥「幹嘛拍我」、「你變態是不是」，王男慌張下竟向曾女坦承「我有一點變態」，曾女憤而報警，警方到場後王男才刪除照片。

據了解，當時曾女坐在超商的座位區，察覺被一名陌生男子不停偷拍，於是上前怒斥「幹嘛拍我」，王男表示「我只是覺得你很漂亮」，曾女更生氣責問「你這樣很沒禮貌」、「你已經拍很久了」，王男竟表示「不然我給你錢」，然後拿起背包就想逃跑。

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曾女生氣地衝出超商追上，怒罵王男「你變態是不是」，王男慌張下竟向曾女坦承「我有一點變態」，還不停說要給曾女錢，曾女生氣表示「我不缺錢」，當場報警處理。

文山二分局警方抵達現場後，「我不缺錢」，檢視王男手機，但沒有發現隱私部位等不雅影像，僅有背影及側面照，王男在警方檢視下現場將相片刪除，員警也告知曾女相關權利，曾女表示後續如有需警協助，會再致電派出所尋求協助。

文山第二分局也呼籲，若遇偷拍，民眾應保持冷靜，大聲呼救，撥打110報案電話以請求協助。

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