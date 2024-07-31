台中殯儀館前大字型躺路中男稱「心情鬱卒」 民眾嚇傻...毛毛的

陳男以大字型躺在台中殯儀館前的崇德路上。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/07/31 13:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子27日上午突然衝到殯儀館前，呈大字型躺在崇德路上，由於該路段車流量相當大，嚇壞一票過往汽機車，所幸有熱心民眾協助擋車避免衍生意外，警方獲報到場時，陳男語無倫次，一下子說「心情鬱卒」，又說「想被車撞」，警方見他精神狀況不佳先強制就醫，也將針對其脫序行徑開罰，並依法送辦。

台中市第二分局今天說明案情指出，該分局文正所27日上8點多接獲民眾報案，北區崇德路殯儀館前有一男子躺在路中，一動也不動，員警趕往查處時，發現已有熱心民眾替他擋車，經查，該路倒男子為43歲陳男，自稱情緒不佳「想被車撞」，自行徒步至路中即呈大字型躺下。

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事後也有民眾將過程拍下後上傳網路社群，立即引發熱議留言，「在殯儀館前一動也不動，是要嚇死誰」、「雖然農曆還沒到，看了還是覺得毛毛的」、「還好是大白天，否則後果不堪設想」。

由於陳男行為已危害其他用路人安全，經通報119救護人員到場協助，共同將陳男強制送至醫院治療，並通知陳男母親前往醫院照護，後續則依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」開罰。

另警方也依刑法第184條第1項規定「以他法致生公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者，處3年以上10年以下有期徒刑」，將該案函送台中地檢署偵辦。

第二分局呼籲民眾，如遇情緒低落或困擾，請及時尋求家人、朋友或專業機構的幫助，切勿以危害自身或他人安全的方式表達情緒，如有需要，請撥打1925安心專線尋求協助，另提醒民眾發現有人有危險行為，請立即撥打110報警或119尋求緊急救助，共同營造一個安全、和諧的社會環境。

過往車輛紛紛閃過，險象環生。（民眾提供）

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