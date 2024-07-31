歇業桌遊館暗藏「目賊仔」賭場 台南警破門逮80人法辦

台南二分局警方在轄區1家歇業桌遊館內查獲暗藏目賊仔的職業賭場。（圖由民眾提供）

2024/07/31 11:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區民生路上1家「桌遊館」歇業許久，竟暗藏俗稱「目賊仔」的職業賭場！市警二分局接獲賭場情資，進行多日蒐證，伺時機成熟，昨（30）日中午持搜索票破門攻堅，查獲賭場負責人、工作人員及賭客共80人，並查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機、監視器等證物，全案調查後依賭博罪嫌與社維法送辦。

南市警二分局於日前接獲線報，得知在歇業的「桌遊館」內暗藏流動賭場，經分局組成專案小組多日探訪及蒐證，發現該處平時正門深鎖無人出入，但後方狹小巷弄內則有一些男女進出，並有把風人員在場巡視，而唯一出入的後門卻加裝4道門鎖，明顯是在躲避警察上門查緝。

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警方專案小組成員於30日發現疑是賭客陸續進入後，下午2點許由市警二分局偵查隊長周志遠偕同保安警察大隊霹靂小組同仁一舉攻入，店內多名賭客正把玩俗稱「目賊仔」的賭博，渾然不知警察已出沒在身後。

專案人員在現場查扣賭資新台幣19萬餘元、籌碼一批、點鈔機、賭具、監視器等證物，全案訊問後將賭場朱姓負責人、員工等3人，依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；另楊姓賭客等77人則依社會秩序維護法裁處罰款。

台南二分局警方在轄區1家歇業桌遊館內查獲暗藏目賊仔的職業賭場，包括賭場負責人與賭客共80人都被帶回警局。（圖由民眾提供）

警方在目賊仔賭場查扣賭資、賭具、監視器等物證。（圖由民眾提供）

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