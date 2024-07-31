借4萬先扣利息2千5、30日後要還7萬5 吸血男被判刑

借4萬先扣利息2千5，1個月後要還7萬5，高利貸謝男被送辦判刑。（記者李立法攝）

2024/07/31 10:40

〔記者李立法／屏東報導〕謝姓男子透過網路傳送放貸訊息，吸引需款孔急的民眾借款，謝男卻獅子大開口，借款4萬元，先扣利息2500元，每日須償還2500元，30日後清償完畢，共7萬5000元，被害人陸續支付逾4萬元後，因無力再付款，報警處理，謝男被依重利罪併處5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

謝男以LINE通訊軟體傳送放貸訊息，吸引黃男借款1萬元應急，謝男卻要求黃男簽下3萬元本票，並預扣利息2000元，實際交付黃男8000元，要求每日償還1500元，20日清償完畢，共需3萬元，換算成年息高達5018.75%，十分離譜，黃男陸續還款1萬3000元後無力再支付，報警處理。

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另一鄧姓男子也因需款孔急向謝男借款4萬元，鄧男被要求簽下7萬5000元本票，並預扣利息2500元，實付3萬7500元，每日須償還2500元，限30日還清，換算成年息高達1216.67%，鄧男陸續償還4萬2500元後，無力再還債，報警求助。

謝男被依重利罪送辦，屏東地院認為謝男正值青壯年，不思以正當方式賺取所需，反利用他人需錢孔急處境，收取顯不相當重利牟利，敗壞社會風氣，謝男犯重利罪，共2罪，併處5個月徒刑，得易科罰金。

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