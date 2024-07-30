遺失槍枝竟買模型槍混充 海陸新訓中心指揮官、營長重懲休職6月

海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營遺失45手槍，營長林家葳與4名連長共謀隱匿，買模型槍矇混，指揮官潘東昇也默許。45手槍示意圖。（資料照）

2024/07/30 19:40

〔記者楊國文／台北報導〕海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營前年3月遺失一把45手槍，中校營長林家葳與其他4名連長共謀隱匿，集資到生存遊戲店家買了一把仿真模型槍混充，未向上陳報；而上校指揮官潘東昇知情後未上報還默許。潘東昇、林家葳各被判刑3月、1年4月緩刑確定，也被監察院移送懲戒；懲戒法院痛斥結構性舞弊，潘東昇、林家葳均休職6月。可上訴。

監察院調查指出，潘東昇發現所屬第2營遺失45手槍，確認槍枝短少後，未依規定於30分鐘內逐級回報國防部列管，而且潘東昇為隱匿丟槍責任，默許營長林家葳、多位連長集資購買以仿真模型槍偽充真槍，混儲於械庫中的違法作為，企圖共同掩飾丟槍疏失。

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調查發現，新任營長交接點交時，發現槍枝有異，向潘東昇反映，反遭斥責，僅在交接清冊註記槍枝有異，繼續隱匿槍枝遺失，及以假槍冒充真槍混儲於械庫。監院認為潘東昇所為涉犯陸海空軍刑法「為軍事上虛偽之命令、通報或報告」罪、刑法公務員登載不實及違反國軍械彈爆材管理指導要綱及海軍械彈爆材管理等相關規定，違失情節重大。

調查也指出，林家葳得知所屬45手槍遺失後，未依規定30分鐘內逐級回報國防部列管，且發動所屬於營區內遍尋不著後，為隱匿丟槍實情，與所屬4位連長共同謀劃集資購買仿真模型槍，由他挑選其中1把，再由所屬連長偽刻槍枝序號，偽充真槍放入械庫中，魚目混珠，以共同隱匿丟槍疏失，林家葳違失情節亦重大。

監察院認為，潘東昇、林家葳2人所為除了違反陸海空軍刑法、刑法及公務員服務法規定外，亦嚴重傷害國軍形象及政府信譽，有懲戒必要，因此移送懲戒法院懲戒。

懲戒法院依相關事證認定，遺失的45手槍屬與軍事有關的事項，潘東昇、林家葳竟違反規定未於獲悉丟槍後立即逐級回報國防部列管，亦怠於執行職務，致所屬人員未依據械彈管理要綱相關規定領用、保管及登記、歸還槍枝，在45手槍遺失案中，有監督查核的違失。

懲戒法院指出，潘東昇、林家葳以文過飾非、魚目混珠，屬結構性舞弊，已嚴重傷害國軍形象及政府信譽，導致公眾喪失對政府執行職務的尊重及信賴，考量2人犯後皆坦承犯行，各處以「休職，期間6月」的懲戒處分。

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