色男約未成年女網友出遊掐脖硬上 一審判4年5月

台中賴姓男子約女網友出遊在車上硬上，因犯後否認犯罪，也未和被害人和解，台中地院判處4年5個月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/07/30 20:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中賴姓男子前年透過交友軟體認識未成年A女，兩人相約駕車出遊，沒想到賴男將車開到台中大安區一處宮廟，趁A女下車上廁所返回車上時想親吻，A女拒絕賴男仍遭強力壓制性侵得逞，回程並將她丟包在超商，A女向警方報案、驗傷，賴男雖辯稱兩人是合意性交但法官不採信，依強制性交罪，判處有期徒刑4年5月。

判決指出，台中賴姓男子，2022年11月透過交友軟體「探探」認識A女，兩人11月11日相約由賴男開車出遊，先前往苗栗通霄海水域場，接著將車開到台中大安區一間宮廟，A女下車上廁所。

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賴男卻趁機坐到後座，待A女上車坐上副駕駛座後，藉故整理座位請她坐到後座，欲親吻A女遭拒，乃強行將A女抱起側坐在其身上，A女奮力掙脫坐回後座椅上時，又轉身面對A女，動手欲脫掉A女的褲子，A女繼續奮力抵抗，賴男卻壓住她的身體和肩膀。

接著自行脫下褲子露出下體，並拉開A女褲子、內褲，見A女大叫、反抗，竟咬A女的左手背，並接連2次用手掐住A女脖子，同時以「你到底要不要給我」等語威嚇A女，A女因呼吸困難擔心遭遇不測不敢抵抗，遭賴男性侵射精得逞。

賴男完事後載A女離開，A女身心受創在車上哭泣，途中行經大安區一家超商，賴男要她下車洗臉，卻趁機丟包開車離開，A女隨即向警方報案，經驗傷發現全身手背等處多處受傷。

賴男辯稱，當天是A女主動約他出遊，一個男生和一個女生獨處，難免發生性行為，強調兩人是合意下發生性行為，並說是A女主動親他，雖沒有說同意，但也沒有反抗、沒有說她不要，並否認有說：「你到底要不要給我？」，也沒有掐A女脖子。

台中地院法官審理後認為，A女多次陳述說法都一致，且在審理時述說案發經過，多次出現情緒崩潰、哭泣不止而無法為陳述的狀況，認為賴男說法是卸責之詞，且犯後否認犯罪，未見悔意，至今尚未和解或賠償被害人，依強制性交罪，累犯，處有期徒刑4年5月。

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