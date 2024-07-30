前交長郭瑤琪涉收賄2萬美元判刑聲請再審 高院明開庭調查

前交通部長郭瑤琪涉台北車站商場招標案收賄2萬元，遭判刑8年定讞，2014年入獄服刑。（資料照）

2024/07/30 17:01

〔記者楊國文／台北報導〕前交通部長郭瑤琪涉台北車站商場招標案收賄2萬元，遭判刑8年定讞，2014年入獄服刑，但監察院調查判決有違背法令之處，高檢署認為原確定判決事實認定有誤，聲請再審，遭最高法院駁回確定。日前，郭瑤琪向高等法院聲請再審，高院已定31日下午召開訊問庭調查郭有無「新事實、新證據」，決定是否准予再審。

郭瑤琪被控於2006年在交通部長任內，收受有意競標台鐵台北車站商場招標案的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢，塞在茶葉罐內的2萬美元賄賂，指示台鐵重辦招標說明會。不過，郭瑤琪均否認指控，堅稱沒有不法。

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審理時，一、二審均郭瑤琪無罪，但高等法院更一審認為收款與職務構成對價，改判有罪；高院更二審判決郭瑤琪8年徒刑、褫奪公權4年。最高法院駁回上訴，全案定讞，2016年間一度聲請保外就醫獲准。

郭瑤琪曾7度提起向最高檢署察提起非常上訴，都遭到駁回，直到監察院2017年的調查報告認為有證人證詞前後不一，與實際情況不符等疑點，認定判決有違背法令之處，籲請檢察總長提起非常上訴。

前檢察總長顏大和2017年以收受賄賂罪的「對價關係」，分為「主觀說」、「客觀說」及「折衷說」，屬不同見解，有統一解釋必要，提起非常上訴。最高法院認為無理由，2018年予以駁回。

2019年高檢署聲請再審，指出原確定判決認定2萬美元為賄賂、郭瑤琪收受2萬美元、認定李清波與郭瑤琪有行賄合意，2萬美元與郭瑤琪職務行為間有對價關係等認定事實均有錯誤。

高等法院認為，高檢署所提證據資料，或已經由原確定判決審酌捨棄不採，或是就郭瑤琪於本案審理、上訴第三審法院時所持辯詞一再重複爭執，不足以對原確定判決的事實認定產生合理懷疑，不符再審要件，裁定駁回。

檢方提起抗告主張，郭沒有收受2萬美元，且當年檢方及法院沒有讓郭瑤琪接受測謊，郭瑤琪認為，高院沒有通知她到場陳述意見，違反再審規定。不過，最高法院認為，檢方與郭瑤琪的主張並非新事實、新證據，不符再審要件，駁回抗告確定。

日前，郭瑤琪再委託律師向高院聲請再審，高院審酌後，決定31日下午4時20分開庭調查，聽取郭及律師的主張，及有無提出新事實、新證據，以決定是否准予再審。

前交長郭瑤琪涉收賄2萬美元判刑聲請再審，高院定31日開庭調查。（記者楊國文攝）

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